Полиция не в состоянии поставить заслон на пути воров-карманников

На днях произошла кража в микроавтобусе номер «75a». Карманники выкрали у женщины кошелек со ста тысячами драмов. Выкрали деньги, предназначенные для больницы. Отсутствие кошелька было обнаружено уже в больнице, самочувствие женщины сразу же ухудшилось, и ей была оказана первая помощь.

Это один из сотен случаев карманного воровства за последние несколько месяцев. Сегодня в Ереване более всего распространен этот тип воровства, которого полиция не в состоянии противодействовать столь же эффективно, как ей часто удается проявлять себя при разгоне мирных демонстраций. Граждане обеспокоены участившимися случаями воровства на маршрутах № 70, 27, 99, 75a, 47 и некоторых других, пишут в полицию заявления, но случаи продолжают расти. Некоторые из дел по заявлениям закрываются ввиду отсутствия доказательств.

Граждане, пострадавшие от карманников, убеждены, что полиция и органы предварительного следствия попросту отлынивают от своих обязанностей, и по следам представленных доказательств даже и не идут, чтобы не растрачивать свои ресурсы. Между тем, для защиты общественного порядка и безопасности граждан полиция и следственные органы получают миллионы за счет уплачиваемых гражданами налогов. Только в прошлом году из бюджета для этих целей были выделены 84 миллиона 320 тысяч 290 драмов.

Газета «Аравот»

17.02.2018г