«Отныне у нас больше нет освобожденных территорий»: Гарник Исагулян

По словам советника Постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения Гарника Исагуляна,разговоры о том, что кандидата в президенты Армении Армена Саргсян привели для того, чтобы вернуть освобожденные земли, оставляют негативные последствия в Арцахе.

Выступая сегодня в Пресс-клубе «Айели» он заверил, что ни в Арцахе, ни в Армении нет ни одного должностного лица, желающего возвращать землю: «Отныне у нас больше нет освобожденных территорий, у нас есть Республика Арцах, и одинаковый статус имеют и Степанакерт, и Талиш, о чем четко заявил президент Арцаха Бако Саакян. В Армении нет таких должностных лиц, которые опасались бы, что когда-либо будет поставлен вопрос о том, что должен быть подписан документ в ущерб Армении».

По поводу кандидата в президенты Армена Саргсяна он сказал, что были и другие хорошие кандидаты, но этот выбор РПА был весьма интересным.

Бывший студент Армена Саргсяна Гарник Исагулян также рассказал о визите Саргсяна в Арцах: «В Арцахе впечатление о нем было довольно высоким, он прекрасно был осведомлен о внутренних и внешних проблемах Арцаха, то же самое можно сказать и о его осведомленности о внутриполитических и внешних проблемах Армении. В Арцахе после встреч с ним, все призывали его принять предложение Сержа Саркисяна… Армен Саргсян – один из наилучших кандидатов, и я уверен, что он внесет серьезные нововведения по многим вопросам».

Г-н Исагулян не обошел вниманием и недавнее заявление Алиева о том, что Армения является исторической родиной Азербайджана, которую следует освободить. По его словам, чрезмерные уступки Армении являются причиной того, что президент Азербайджана Алиев говорит о том, что Армения является исторической родиной Азербайджана. «Республика Армения согласилась вести переговоры вместо Арцаха и сделала много других уступок, и равноценных уступок со стороны Азербайджана мы не увидели».

На вопрос журналистов, на какие еще уступки пошла Армения, г-н Исагулян не дал уточнений.