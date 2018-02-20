Вскоре лекарств без рецепта выдавать не будут

С 1 марта многие лекарства в аптеках Армении станет невозможно приобретать без рецептов. Об этом вчера заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Сергей Хачатрян. По его словам, 1 марта вступит в силу правительственное постановление «О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств (в том числе, в электронном формате), а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств». И соответственно, ряд лекарств будет отпускаться строго по рецепту.

По словам Хачатряна, из 4700 зарегистрированных в Армении наименований лекарств, отпуску по рецепту подлежат примерно около 2700. С 1 марта приобретать только по рецепту смогут антибиотики, гормональные препараты и лекарства, содержащие кодеин, а с 1 июля все инъекционные и противоопухолевые, а с 1 октября, все лекарства, которые должны выписываться врачом.

Со списком рецептурных и отпускаемых без рецепта лекарств вы можете ознакомиться по следующей ссылке.

Фактически, до этого, скажем, граждане, после звонка своему семейному врачу, обычные болеутоляющие средства или вакцины против гриппа могли купить в аптеке без рецепта, теперь это станет проблемой, и рецепт врача станет обязательным. Если сотрудник аптеки продаст лекарство без рецепта, он понесет за это ответственность.

По словам Хачатряна, существует так называемый многократный рецепт. То есть, пациент с таким рецептом может приобретать один и тот же препарат не более 6 раз. Это относится к случаям, когда граждане не могут позволить себе сразу купить дорогостоящие лекарства, и покупают несколько раз по несколько таблеток.

На вопрос Aravot.am, если, например, ночью, когда закрыты стоматологические клиники, а у человека неожиданно разболелся зуб, может ли он приобрести несколько болеутоляющих таблеток без рецепта, г-н Хачатрян ответил, что в таких случаях человек должен либо пойти в больницу, либо вызвать скорую помощь.

«За зубной болью могут скрываться многочисленные проблемы, которые можно упустить, если не обратиться к врачу».

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В то же время он отметил, что в поликлиниках граждане получают бесплатное лечение, поэтому, если услуги других врачей дороги для граждан, они могут сначала обратиться в поликлинику, и для получения рецепта они сначала должны обратиться к врачу, выявить проблему и получить соответствующий рецепт. В ответ на замечание, что при головной боли, когда можно выпить пару таблеток «но-шпы», человеку из-за одной головной боли придется часами ждать в поликлинике, Хачатрян ответил вопросом: «А если эта головная боль вызвана высоким кровяным давлением?».

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Хачатрян отметил, что по новому порядку поток пациентов в поликлиники возрастет, и поэтому очереди неизбежны.

Многие врачи сотрудничают с фармацевтическими и экспортирующими лекарства компаниями, и чем больше в результате такого сотрудничества они продают лекарств, тем больше денег получает врач. То есть, компания платит врачам процент с продаж, причем, это в основном дорогие лекарства, и врач даже обязывает пациента покупать лекарство определенной фирмы и определенной стоимости. Тем не менее, аптекарь, в соответствии с платежеспособностью гражданина, может ему посоветовать приобрести аналогичный препарат, но иного производителя и по более доступной цене. А с 1 марта при покупке обязательных лекарств, отпускаемых по рецепту, граждане больше не смогут избежать приобретения выписанных врачом дорогостоящих лекарств.

Как намерено решать министерство данную проблему с обязательными лекарствами, отвечая на этот наш вопрос, Хачатрян сказал: «Врач не имеет на это права. Существует способ штрафовать врача и аптеку. Врачу запрещается указывать пациенту, препараты какой фирмы ему следует покупать. Поэтому при получении такой информации органом инспекции, мы через производство дел предпримем соответствующие меры».

Как они намерены выявлять подобные случаи, фактически, министерство полагается на оповещения граждан.

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На другой вопрос Aravot.am, почему для одного и того же препарата, имеющего одинаковый активный химический компонент, одного производителя требуется рецепт, а для другого – нет, в чем причина такой дискриминации, Хачатрян ответил, «назначение лекарства по рецепту или без рецепта обусловлено на основе дозы, представленной производителем или праводержателем при регистрации лекарственного средства. «Такие случаи есть, но их мало». Хачатрян заверил, что этот вопрос будет скоро решен.

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Директор Центра экспертизы лекарств и медицинских технологий Акоб Топчян, в ответ на наш вопрос сказал, что препарат можно назначать по рецепту или без оного, в зависимости от дозы препарата.

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