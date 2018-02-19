Премьер-министр и президент

Конституционные поправки уже приняты, и многие приняли к сведению, что отныне мы являемся парламентской республикой, и особенно парламентское большинство послушно и покорно ожидает избрания премьер-министра, наделенного безграничными полномочиями, при правлении которого избранный президент не будет обладать особо большой властью.

Так считали почти все, пока действующий президент не объявил имя следующего президента – Армена Саргсяна. И с этого момента все изменилось, многие начали думать совсем по-другому. Главная причина для того чтобы считать иначе – это не только достоинства и возможности Армена Саргсяна, но и в основном то, что Армен Саргсян будет пребывать в должности целых семь лет.

Если бы годы назад спросили, кто был самым неуспешным политическим деятелем в Третьей Республике Армения, многие назвали бы бывшего премьер-министра Армена Саргсяна. Теперь, наоборот! Многие посчитают, что самым успешным политиком в Армении является бывший премьер-министр Армении Армен Саргсян. Что изменилось? Только то, что потенциальный претендент на пост премьер-министра Серж Саргсян предложил на должность президенту кандидатуру Армена Саргсяна. Хотя Армен Саргсян не сразу согласился с предложением Сержа Саргсяна и заявил, что он проведет встречи с различными слоями Армении, а также с парламентскими фракциями, и только после этого вынесет окончательное решение, многим было ясно, что Армен Саргсян предпринял эти встречи уже после того как принял окончательное решение. Я также считаю, что мы слишком много внимания уделили 4-му президенту и лично Армену Саргсяну, но, тем не менее, мы не могли не уделять, особенно потому что все мы увидели и убедились, что его встречи с разными кругами общества являются не формальными, а носят безусловно содержательный и целенаправленный характер.

Кроме всего прочего, эти встречи, в которые была включена также и армянская община Москвы, были для нас, по сути, новшеством. Кроме того, это также означает, что Армен Саргсян совершенно серьезно относится к своей новой должности. Своим серьезным отношением он также заставляет и нас серьезно относиться к его должности и особенно к его личности. Фактически, его должность является для нас совершенно новой и абсолютно неизвестной, и хотя у нас всегда был президент страны, этот – совершенно иной и будет отличаться от предыдущих.

Чем он будет отличаться? Это известно только Армену Саргсяну. Если хотите знать правду, то это неизвестно даже ему, потому что в будущем появятся многие обстоятельства и нюансы относительно этой должности выявятся в дальнейшем в процессе деятельности. Мы сказали, что его должность, фактически, является для нас чем-то совершенно новым и неизвестным, но если отнестись более серьезно и глубже, то и сам Армен Саргсян нам совершенно незнаком, хотя он уже и был премьер-министром Армении, но всего несколько месяцев. Нам не довелось узнать его получше в качестве премьер-министра, ни в позитивном, ни в негативном смысле. У нас нет какой-либо серьезной информации и сведений и про посла Армена Саргсяна.

Тем не менее, в качестве кандидата 4-го президента Армен Саргсян, будучи еще не избранным, уже вносит нововведение и новшество, причем, весьма приятное и позитивное. Почти все его шаги свидетельствуют о том, что после своего избрания он сможет успешно разделять свою деятельность от деятельности премьер-министра, и при этом, в довольно позитивном смысле. Под словом «позитивный» мы имеем в виду, что он своей деятельностью будет не противопоставляться, а, наоборот, дополнять премьер-министра.

Мы говорим о будущем президенте больше, чем о будущем премьер-министре, потому что, в случае с премьер-министром Сержем Саргсяном, методы и стиль работы премьер-министра в целом предполагаемы и предсказуемы.

Что касается 4-го президента Армении, то методы и стиль его работы сильно зависят также от работы премьер-министра. Сколько бы мы ни говорили и повторяли, что в соответствии с новой конституцией президент будет находиться в явном подчинении премьер-министра, но все мы понимаем, что президент и премьер-министр будут работать вместе, а в случае избрания президентом особенно Армена Саргсяном вопроса о таком явном подчинения не будет.

Мы считаем, что премьер-министру Сержу Саргсяну явного подчинения и не нужно, иначе он остановился бы не на кандидатуре Армена Саргсяна, а на ком-нибудь другом. Их ведь полным-полно.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «АРАВОТ»

17.02.2018г