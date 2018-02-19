Усилия МГ были направлены главным образом на нейтрализацию последствий агрессии со стороны Азербайджана: глава МИД Арцаха – об итогах 2017г

Основными приоритетами Министерства иностранных дел Республики Арцах в 2017 году стали международное признание Арцаха, децентрализованное сотрудничество с иностранными партнерами и мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Масис Маилян, обобщая итоги прошедшего года.

Министр иностранных дел отметил, что в последние годы наблюдается позитивная тенденция к международному признанию Арцаха. «В прошлом году Сенат американского штата Мичиган признал право народа Республики Арцах на самоопределение, став восьмым штатом США, принявшим аналогичную резолюцию».

Кроме того, он также упомянул о признании независимости Арцаха австралийской Партией зеленых и включение этого вопроса в свою политическую программу. И французский город Альфорвиль, подписав меморандум о дружбе с Бердзором, стал десятым французским городом, подписавшим аналогичный меморандум с городами Арцаха.

«Наше ведомство пытается расширить географию двустороннего сотрудничества, и впервые в Арцахе побывали делегации парламентариев из Мексики, Боливии и Португалии», – подчеркнул он.

Министр отметил, что он придает важность установлению практических отношений с субъектами, признавшими независимость Арцаха. «В этой связи важно углубить наши отношения с американским штатом Калифорния. Калифорния имеет очень развитую экономику, и в этом аспекте установление таких отношений принесет Арцаху большую пользу».

Коснувшись урегулирования Карабахского конфликта, Масис Маилян сказал, что в 2017 году усилия сопредседателей Минской группы были в основном направлены на нейтрализацию последствий агрессии со стороны Азербайджана в апреле 2016 года, а также на реализацию договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

«Точнее будет сказать, что предпринимались попытки создать условия для переговоров, поскольку методологически правильный подход заключается в обеспечении стабильности на линии соприкосновения и исключении любых военных перспектив, которые, в свою очередь, создадут благоприятные условия для активизации диалога. Однако на данный момент окончательного результата нет из-за деструктивной позиции Азербайджана», – пояснил министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что он поддерживает расширение офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, в результате чего возрастет эффективность проводимого ими мониторинга. «В прошлом году на линии соприкосновения было осуществлено 16 плановых мониторингов. Мы находим, что их число должно быть больше».

Давид АБАГЯН