Детдом ужасов в России: мальчики-сироты рассказали о массовых изнасилованиях в интернате под Челябинском

В России, в интернате под Челябинском массово насиловали сирот, заявили три приёмные семьи, которые взяли из учреждения под опеку семерых мальчиков 10–14 лет. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Дети в мельчайших подробностях рассказали истории, от которых волосы становятся дыбом.

Во всех них фигурируют одни и те же люди — четверо педагогов детдома и двое посторонних мужчин. Приёмные мамы забили во все колокола, но арестован только один — посетитель, общавшийся с воспитанниками интерната в так называемом гостевом режиме.

В правоохранительных органах не торопятся с выводами, следствие только началось.

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