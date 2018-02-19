День дарения книг в Армении: Серж Саргсян встретился с руководителями ряда армянских издательств

Президент Серж Саргсян в связи с Днём дарения книг посетил сегодня книжный магазин «Букинист», где встретился с руководителями ряда республиканских издательств Мкртичем Карапетяном (изд-во «Эдит Принт»), Сократом Мкртчяном (изд-во «Зангак»), Арменом Мартиросяном (изд-во «Антарес») и директором компании «Букинист» Хачиком Варданяном.

За чайным столом участники встречи беседовали о достижениях книгоиздательства за последние годы и существующих проблемах, обсудили работу, которая ведётся при частно-государственном сотрудничестве с целью стимулирования книгопечатания и книжной торговли, непрерывного улучшения деятельности библиотек и книжных магазинов, поощрения чтения, а также поделились планами на будущее. Книгоиздатели также представили свои предложения, которые Президент Республики пообещал обсудить с ответственными должностными лицами отрасли и попытаться найти новые возможности быть полезными сфере.

Серж Саргсян и участники встречи до начала обсуждения поздравили друг друга с Днём рождения Ованнеса Туманяна и Днём дарения книг. Президент с удовлетворением подчеркнул, что сформированная в обществе в течение прошедших лет добрая традиция дарения книг, воистину, один из лучших способов отметить день рождения великого поэта. В соответствии с велением праздничной традиции участники встречи подарили друг другу книги.

Президент подарил книгу известного британского историка, писателя Ниала Фергюсона «Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира», которая представляет последние 600 лет мировой истории.

Директор компании «Букинист» подарил Президенту Сержу Саргсяну выпущенный совместно с одним английским издательством перевод на армянский язык книги «Энциклопедия знаний», в которой отдельным большим разделом представлена также Армения.

Генеральный директор издательства «Зангак» подарил Президенту труд «История армянского искусства», в котором представлен исторический путь армянской скульптуры и архитектуры, начиная с древнейших времён до наших дней.

Председатель Медиа-холдинга «Антарес» подарил Президенту Сержу Саргсяну двухтомник великого австрийского писателя и мыслителя Роберта Музиля «Человек без свойств», в котором представлены размышления учёного о познании загадки бытия, ведущейся между природой и человеком извечной борьбе.

Председатель издательства «Эдит Принт» подарил опубликованную издательством в последний период переводную художественную литературу, произведения Эриха Марии Ремарка «Три товарища», Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «Планета людей», Джона Грина «Виноваты звёзды».

Директор компании «Букинист» Хачик Варданян представил Президенту достигнутые в последние годы в результате деятельности сети книжной торговли «Букинист» ощутимые успехи, планы по расширению сети и особенно созданию книжных магазинов в областях республики.

Серж Саргсян вместе с директором книжного магазина прошёлся по торговым залам «Букиниста», ознакомился с отделами, в которых богато представлена новейшая и лучшая литература, в том числе, по различным специальностям.

Пресс-служба Президента Армении