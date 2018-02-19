Тарон Маргарян поручил представить предложение по регламентации деятельности журналистов в зданиях Мэрии Еревана

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания для более эффективной организации работ Совета старейшин Еревана мэр Тарон Маргарян поручил юридическому управлению аппарата мэрии, советнику мэра Гагику Багдасаряну и секретарю аппарата Сергею Макаряну представить предложения о внесении изменений и дополнений в регламент Совета старейшин Еревана, заранее обсудив их с фракциями Совета старейшин.

Юридическому управлению, управлению информации и по связям с общественностью аппарата мэрии Еревана, а также помощнику мэра Марии Барагамян поручено представить предложение касательно регламентирования деятельности журналистов в административных зданиях мэрии Еревана.

Юридическому управлению и секретарю аппарата мэр Еревана поручил также представить предложения о регламентирование рабочего режима, входа и выхода, а также других работ в административных зданиях мэрии Еревана.

Пресс-служба Мэрии Еревана