Кшиштоф Пендерецкий: «Это один из лучших фестивалей моей музыки за последние 20-30 лет»

Фестиваль, посвященный 85-летию Кшиштофа Пендерецкого, подвел итоги: великолепная музыка, отличные выступления армянских музыкантов, оркестр на сцене, оркестр в ложе. 17 февраля впервые в Армении была представлена ​​Симфония № 7 «Семь ворот Иерусалима» Пендерецкого.

Симфония была создана по случаю 3000-летия Иерусалима по просьбе мэра Иерусалима. Она написана для 5 вокалистов, рассказчика, хоров и симфонического оркестра. Произведение из семи частей основано на текстах Ветхого Завета. Этим произведением композитор хотел подчеркнуть, что ворота Иерусалима всегда открыты для всех, и его мечта заключается в том, что на этой священной земле всегда царил мир.

Армянский государственный симфонический оркестр, духовой состав Армянского национального филармонического оркестра, Хор Национальнoго академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна, Государственный камерный хор Армении, Ереванский государственный камерный хор, Государственный камерный хор «Овер» представили Симфонию № 7 «Семь ворот Иерусалима» Пендерецкого.

Солисты: Ивона Хосса (сопрано), Каролина Сикора (сопрано), Малгожата Панько-Эдери (меццо-сопрано), Александр Кунах (тенор), Петр Новацкий (бас), Славомир Холланд (рассказчик).

Дирижер: Сергей Смбатян, Мачей Творек (помощник дирижера профессора Кшиштофа Пендерецкого), главный хормейстер: Радик Меликян.

Симфония была исполнена под руководством лучших дирижеров мира. Сергей Смбатян отметил, что для него большая ответственность выступать на этом концерте, особенно перед маэстро Пендерецким.

«Мы гордимся тем, что можем представить это произведение в Армении и можем реализовать такой проект. Это важный показатель для нас! Маэстро Пендерецкий глубоко связан с армянскими музыкантами. Но самое главное в профессиональной сфере — соответствовать критериям качествa. В Армении маэстро видит качественных музыкантов с амбициями и желанием представить сложные произведения. И мы должны уметь сохранять и развивать связь между Пендерецким, армянскими музыкантами, мной и моими коллегами», — отметил Сергей Смбатян.

Подводя итоги юбилейного фестиваля, Кшиштоф Пендерецкий отметил, что он очень счастлив быть в Армении.

«Это один из лучших фестивалей моей музыки за последние 20-30 лет. Все концерты были на высоком уровне. Мне всегда приятно приезжать в Армению, здесь отличная атмосфера», — отметил Пендерецкий.

Маэстро также рассказал о дирижере Сергее Смбатяне. «Я знаю Сергея Смбатяна много лет. Из года в год он все больше и больше развивается. Сергей — отличный дирижер, один из лучших нынешнего поколения».

Фестиваль прошел под патронатом Первой леди РА Риты Саркисян, которая присутствовала на гала-концерте.

Искусство Пендерецкого сложно вписать в один шаблон. Он сочиняет в разных жанрах, пишет симфонии, оперы, оратории, камерную музыку … Пендерецки интересуется всем. Он не ограничивается профессией композитора и дирижера.

Маэстро отражает в своей музыке все, что интересно, и все, что он видит вокруг. Он создает новые инструменты, когда не удовлетворен музыкальными инструментами или человеческими голосами. Один из них, тубафон, был создан для Симфонии «Семь ворот Иерусалима». 17 января в Армении был представлен табафон, подготовленный армянскими мастерами.

В течение 4 концертов знатоки классической музыки имели возможность насладиться музыкой Пендерецкого и его миром, имели возможность пообщаться с легендарным маэстро!

«Я очень благодарен армянской аудитории, у вас отличная аудитория, все концерты прошли в переполненных залах, и реакция аудитории на мою музыку была такой прекрасной!», — отметил Пендерецкий, выразив благодарность армянским любителям его музыки.

Аудитория выразила свое уважение, любовь и признательность великому музыканту с непрекращающимися аплодисментами и ожиданием следующей встречи с маэстро.

Музыкальный праздник организовали Армянский государственный симфонический оркестр, Армянский национальный филармонический оркестр, Международный музыкальный фестиваль «Ереванские перспективы», при поддержке Министерства культуры РА.

Пресс-служба Государственного симфонического оркестра Армении