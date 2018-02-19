«Хулиганство», «Избиение»: заведено уголовное дело в связи с инцидентом на заседании Совета старейшин Еревана

В связи с дракой, имевшей место в ходе заседания Совета старейшин Еревана 13 февраля, заведено уголовное дело. Об этом Радио Азатутюн сообщил глава отдела информации Полиции РА Ашот Агаронян.

По его словам, дело было возбуждено 16 февраля по результатам расследования – по части первой статьи 258 («Хулиганство») и части первой статьи 118 («Избиение») Уголовного кодекса Армении.

Напомним, что после инцидента сообщения о преступлении правоохранительным органам поступили как от оппозиционной партии «Еркир цирани», так и из мэрии Еревана.

Ашот Агаронян также сообщил, что полиция передала уголовное дело в Следственный комитет.

Советник председателя Следственного комитета Сона Трузян Радио Азатутюн сообщила, что Комитет получил уголовное дело. Она сообщила, что после того, как следователь ознакомится с материалами дела, будет разработан следственный план и будут предприняты необходимые следственные и процессуальные действия.

Напомним, что первое заседание Совета старейшин Еревана в этом году вылилось в драку, когда депутаты-женщины из фракции «Еркир цирани» решили передать мэру Еревана Тарону Маркаряну «подарок» от жителей Нубарашенской общины столицы – банку со зловонными сточными водами. Потасовка между женщинами-оппозиционерами и членам фракции правящей Республиканской партии Армении сопровождалась взаимными оскорблениями. Как утверждает член фракции «Еркир цирани» Марина Хачатрян, против нее применили как физическое, так и сексуальное насилие.

Фото — Радио Азатутюн