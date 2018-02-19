Союз армян – один из организаторов боксерского турнира между сборными Украины и Германии в Ужгороде

«Uzgorod Challenge 2018»: Второй открытый международный турнир прошел в Ужгороде

В Ужгороде состоялся боксерский турнир «Uzgorod Challenge 2018» посвященный памяти Андраника Никогосяна, при поддержке Союза Армян Украины (САУ) и «Ужгородской Федерации Бокса». Об этом сообщает издание AnalitikaUA.net.

17 февраля в рамках соревнований, состоявшихся в ужгородском спорткомплексе «Юность», прошли поединки между сборными командами Украины и Германии.

В течение дня здесь проходили дневные состязания — спортсмены со всей области и гости из Германии соревновались на ринге в разных возрастных категориях.

Вечером состоялось торжественное открытие турнира «Uzgorod Challenge 2018» и началась самая ожидаемая его часть — поединки между боксерами Украины и Германии. Состоялись 10 боев категории «Элитные боксеры».

В церемонии открытия турнира приняли участие Ужгородский городской голова Богдан Андреев, Председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, представители властей города.

По результатам вечерних поединков в категории «Элитные боксеры», в общекомандном зачете была зафиксирована ничья между сборными Украины и Германии.

Как известно, Андраник Никогосян, представитель Союза армян Украины в Закарпатской области, внес значительный вклад в развитие армянской диаспоры региона и поддержку спорта Закарпатья.

Известный в прошлом боксер, Мастер спорта по боксу, входил в состав сборной, был призером чемпионатов Европы. При поддержке Андраника Оганесовича в Ужгороде проводились ежегодные турниры – легко-атлетический, имени выдающегося атлета Игоря Тер-Ованесяна, шахматный, памяти чемпиона мира, гроссмейстера Тиграна Петросяна для талантливых юных шахматистов всей области.

Напомним, Союз армян Украины уделяет особое внимание спорту и поддержке спортсменов Украины, открываются различные спортивные секции. Также на разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна. В спортивных секциях Союза армян Украины тренируются дети разных национальностей.

Фото — AnalitikaUA.net