Итоги Мюнхенской конференции: в войне в Сирии и сигналах российским олигархам

В последний день Мюнхенской конференции по безопасности проявилась дилемма в отношениях Запада с РФ: критика чередовалась с похвалой прошлых успехов. Ближний Восток стал главной темой, передает Deutsche Welle.

Премьер-министр Израиля пошел по следам украинского президента. Выступая в воскресенье, 18 февраля, в последний день Мюнхенской конференции по безопасности, Биньямин Нетаньяху продемонстрировал привезенные им обломки иранского беспилотника, запущенного с территории Сирии и сбитого недавно Израилем. В 2015 году с этой же трибуны Петр Порошенко показывал паспорта российских граждан, воевавших на стороне пророссийских сепаратистов, и взятых в плен в Донбассе. Кажущуюся далекой войну можно было увидеть и потрогать руками. «В следующий раз кто-то привезет гусеницу от танка», — шутили в кулуарах.

Над Ираном сгущаются тучи

На самом деле на конференции было не до смеха. Во время эмоционального выступления Нетаньяху в Банкетном зале гостиницы «Баварский двор» было ощущение приближающейся, почти неотвратимой новой войны, но не холодной, которая была в мюнхенской речи российского президента Владимира Путина в 2007 году, а самой что ни на есть горячей. Точнее — о разрастании уже идущего конфликта. Нетаньяху угрожал Ирану, обвиняя его в желании изменить статус-кво на Ближнем Востоке, используя при этом как плацдарм Сирию. Премьер Израиля дал понять, что его страна готова масштабно применить силу.

Последний день конференции был почти полностью посвящен ситуации на Ближнем Востоке. Она затрагивалась и во время традиционной дискуссии о внешней политике США. Американские сенаторы пытались успокоить европейцев, что с приходом новой администрации основы трансатлантического сотрудничества останутся неизменными.

Но появились и некоторые изменения, одно из них касается заключенной при предыдущей администрации США ядерной сделки с Ираном в обмен на отмену санкций. Администрация Дональда Трампа критикует эту сделку и не исключает выхода из нее. Сенаторы призывали западный бизнес не торговать с Ираном и тестирующей ядерное оружие Северной Кореей — еще одним потенциальным очагом военного конфликта, о котором с тревогой говорили в Мюнхене.

Дуэт Пушкова и Керри

В дискуссии по Ближнему Востоку Россию представлял член Совета Федерации Алексей Пушков, завсегдатай Мюнхенской конференции. «Россия теперь главная военная держава в регионе», — представила его ведущая, упомянув и дипломатические усилия Москвы по Сирии.

Пушков и участвующий в дискуссии бывший госсекретарь США Джон Керри демонстрировали в Мюнхене единство позиций, делая друг другу комплименты. «Хочу поддержать господина Керри, сказавшего, что выбор в Иране, по сути, был между соглашением и войной», — сказал российский политик. Бывший госсекретарь в долгу не остался. С ностальгией в голосе он вспоминал, как он с главой российского МИДа Сергеем Лавровым договаривался по Ирану и Сирии, как конструктивно вела себя Москва.

Некоторые пассажи Керри были почти дословным повторением тезисов российского президента Путина о том, что у США и России общая угроза — международный терроризм. Музыкой для ушей членов российской делегации в Мюнхене, наверняка, были и слова бывшего главы Госдепа о том, что некоторые совместные инициативы не были реализованы из-за сдержанной реакции Вашингтона.

Гибель российских наемников за скобками

Нашумевший в России инцидент с гибелью в Сирии в начале февраля при авиаударе США российских наемников на конференции открыто не обсуждался. Во время дискуссии на подиуме на этот случай, похоже, намекнул спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он сказал, что крупные игроки присутствуют в регионе, они рядом, что приводит к инцидентам, но эти страны «ведут себя ответственно».

Не поднимали эту тему и представители США. Бывший госсекретарь США Керри сказал DW, что ситуацию нельзя сравнить с войной во Вьетнаме. Некоторые сенаторы признались, что знакомы с ситуацией только по сообщениям СМИ и не обсуждали эту тему в Мюнхене. Один собеседник на условиях анонимности сказал, что число россиян, которые были ранены или погибли в Сирии, может исчисляться сотнями. Пока Москва официально подтвердила гибель лишь нескольких человек, отметив, что это не действующие военные РФ.

Дилемма в отношениях с Москвой

В целом, конференция в Мюнхене в очередной раз показала дилемму Запада в отношениях с Россией. С одной стороны — обвинения в агрессии против Украины и вмешательстве в президентские выборы в США, угрозы новых санкций. Сенаторы дали понять, что Вашингтон готовит новые ограничительные меры, и что их целью могут стать российские олигархи.

Как сказал один из них, США от олигархов ожидают, что те «надавят» на Путина с целью изменения российской политики. Сидевший в первом ряду в зале постоянный гость Мюнхенской конференции, российский миллиардер Олег Дерипаска внимательно это слушал.

Но, с другой стороны, обещания наказать Россию за те или иные ее действия контрастировали, например, с призывами к Москве повлиять на ситуацию в Сирии, чтобы там, наконец, настал мир. Как сказал кто-то из участников конференции: «Без России ситуацию не решить».

Фото — Deutsche Welle