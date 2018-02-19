Йылдырым: ограничение военного сотрудничества Берлина с Анкарой — «ошибка», Турция «защищает южные рубежи НАТО»

Анкара считает ошибочным решение Берлина ограничить экспорт вооружения в Турцию, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью германскому информагентству DPA. По его словам, которые цитирует турецкое государственное агентство Anadolu, решения властей Германии об ограничении экспорта вооружений в Турцию принято на основе «анализа недостоверной информации».

«Турция, также как и Германия является участницей НАТО. Анкара стоит на страже южных границ НАТО»,- отметил глава турецкого правительства, напомнив, что «террористические организации подвергают ракетному обстрелу территорию Турции».

Кроме того, Бинали Йылдырым прокомментировал задействование немецких танков «Леопард-2» в ходе «антитеррористической» операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. «Вполне естественно, что ВС Турции используют танки для устранения угроз нацбезопасности. Для этого мы их приобретали. Когда же их еще применять?»,- отметил глава правительства.

Премьер также выразил надежду на то, что Германия примет участие в производстве первых турецких танков «Алтай», отметив, что это сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам. «Конечно, больше выгоды получит Германия, потому что большая часть производственного оборудования поступает из этой страны. Важные комплектующие поставляются из Германии. Более простые детали изготовляются в Турции»,- сказал Йылдырым.

Фото — Anadolu