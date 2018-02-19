«Нагорный Карабах должен самоопределиться»: Серж Саргсян ответил на вопросы участников обсуждения в Мюнхене

На Мюнхенской конференции по безопасности Президент ответил на вопросы участников обсуждения

Председатель и основатель группы “Евразия” Ян Бремер

— Господин Президент, позвольте Вас спросить, с одной стороны Вы, так сказать, главный положительный герой сегодняшнего “фильма” в этом составе, все показывают на вас, как на примерного, но, конечно, ещё в 2013 году Армения отказалась, отринула на сторону соглашение об ассоциации с Евросоюзом и создала новое партнёрство. Вы опасались? Или это было давление России? Или жизнь изменилась? Это ли новая модель, новый пример?

— Знаете, очень странна такая постановка вопроса, потому что мы многократно говорили, что мы всегда были открыты и искренни с нашими партнёрами, особенно в вопросах, связанных с интеграционными процессами. Когда мы с ЕС начали наши переговоры, наши российские партнёры, наши союзники об этом знали, и наши европейские партнёры знали, что мы ведём переговоры также с Евразийским экономическим союзом о членстве в тогдашнем Таможенном союзе. Мы видели это возможным. И когда принцип “и-и” поменялся на принцип “или-или”, мы не могли подписать такое соглашение. То есть, это не мы отказались подписать Соглашение об ассоциации, а Евросоюз не захотел подписывать с нами соглашение. Мы даже предлагали подписать одну часть соглашения – политическую часть, если это возможно, но наши европейские партнёры сказали – нет. Однако всего спустя недели с Украиной подписано такое соглашение, которое предлагали мы. Мы очень хорошо понимаем возможности Армении и возможности Украины, роль Армении и роль Украины, но тем не менее, нам это было странно. Так что мы не отказались подписать такое соглашение и слава Богу, что немного спустя после этого Евросоюз принял решение, и такое решение было утверждено на Рижском саммите – это было решение о дифференцированном подходе. И по этому дифференцированному подходу нам удалось подписать с Евросоюзом документ. Хочу, чтобы здесь еще раз мы подчеркнули: мы ни с кем не вели тайных переговоров, мы не приняли решение под давлением кого бы то ни было, и, как я сказал, наш исторический опыт показывает, что попытки извлекать временные выгоды из противоречий приводят к большим трагедиям. Мы прошли через такую трагедию и не хотели бы, чтобы трагедии повторялись.

Сади Джафаров, первый секретарь посольства Азербайджана в Германии

— Господин Президент, как Вы думаете, на Южном Кавказе у нас сейчас есть программы регионального развития? И нормально ли, что Армения сейчас вне этих программ, особенно энергетических и транспортных? При этом хочу коснуться еще одного вопроса: если бы не было конфликта между Арменией и Азербайджаном, и если бы территории Азербайджана не были под оккупацией Армении, если бы не было политики этнических чисток со стороны Армении в отношении Азербайджана, то вероятно сегодня Армения могла бы извлекать пользу из этих региональных программ.

Здесь я должен отметить, что лично мои корни из Карабаха, да, это так, и Вы должны обязательно понимать, что без решения конфликта Армения не сможет быть полноценным участником в регионе и не будет участником региональных программ, иначе, как азербайджанское население вернётся на территории, находящиеся под властью Азербайджана. Когда Армения намерена участвовать в этих программах, и когда я вернусь к себе домой?

— Прежде всего, очень благодарен за эту цепочку вопросов, заданную моим земляком, потому что и я корнями из Карабаха. Но хочу сначала задать один вопрос, немного риторический вопрос, а как Вы думаете, если президент Вашей страны выдвигает территориальные претензии в отношении Еревана, 2800-летие которого мы будем отмечать в октябре месяце, как может решиться проблема Карабаха?

Проблема Карабаха может решиться, и Вы, хотя я немножко сомневаюсь в этом, можете вернуться в Карабах или прилегающие районы только и только в том случае, если руководство Вашей страны отрезвится и откажется от своих нереалистичных ожиданий относительно исхода переговоров. Вы хотите жить свободно, Вы хотите жить в Карабахе. Поверьте, что и карабахцы хотят жить свободно и хотят жить на своей исторической земле, на которой имеют идущее из глубины тысячелетий наследие, и они не хотят, чтобы вы уничтожали это наследие.

А почему несколько районов Азербайджана оказались под контролем сил самообороны Нагорного Карабаха, Вы это очень хорошо знаете. Знаете, что карабахцы всего лишь провели цивилизованным образом референдум, обратились к Верховному Совету Советского Союза – этого требовал действующий закон Советского Союза, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область из состава Азербайджана перешла в состав Армении. Взамен ваши тогдашние власти попытались оружием задушить это законное требование и желание карабахцев. Кстати, должен сказать, что в то время все европейские структуры проявили очень положительный подход и сказали, да, Нагорный Карабах должен самоопределиться. Но на войне плов не раздают, к сожалению. Я ненавижу войну. Однако так получилось, что мы, чтобы защитить себя были вынуждены создать пояс безопасности.

Снова с этой авторитетной трибуны говорю: мы готовы к мирному урегулированию вопроса Нагорного Карабаха, если вы продемонстрируете здравомыслие – я говорю не о народе Азербайджана, речь о руководстве Азербайджана – и действительно сядете за стол переговоров и поймёте, что эта проблема может решиться только и только на основании компромиссов. Я не хочу отнимать время участников, просто хочу сказать, что пора отрезвиться. Ереван имеет 2800-летнюю историю, армянский народ, как минимум, пять тысяч лет живёт на своей исторической территории, и Азербайджан или другие народы, которые Бог знает, когда начали сами себя идентифицировать, не могут сломать волю армянского народа. Благодарю Вас за эту цепочку вопросов.

Председатель и основатель группы «Евразия» Ян Бремер

— Господин Премьер-министр, господин Президент, обращаю к вам обоим один вопрос. Вопрос следующий. 2018 год. Мы знаем, каковы вызовы? Если мы вернёмся сюда через год или два года и вдруг выяснится, что тот же самый состав выступающих намного более позитивно оценивает отношения России и Европы и находящихся между ними стран, то что должно или может произойти, что бы нам позволило, чтобы мы получили лучший результат от обсуждения в этом составе?

— Я думаю, вернее, я уверен, что, конечно, такие обсуждения будут через год, два года. Но если я буду участником такого обсуждения, меня убедит, и я громко скажу, что отношения России, Соединённых Штатов и Евросоюза стали очень конструктивными, если в этом случае они бы решили, помогли нам решить проблему Нагорного Карабаха. Это стало бы очень важным обстоятельством. Как я сказал, это, наверное, одна из тех редких граней, которыми занимаются Соединённые Штаты, Евросоюз и Россия, имея одинаковое направление. Это было бы, действительно, доказательством. Доказательством не только для армян, для азербайджанцев, но и для всего мира.

Председатель и основатель группы «Евразия» Ян Бремер

— Кстати, русские и турки сейчас снова начали друг друга любить. И значит, вы имеете больше возможностей?

— Да, знаю, что наши возможности год от года всё возрастают, потому что мир тихо-тихо, наверное, начинает понимать, насколько толерантны армяне и в каких труднейших геополитических условиях они находятся. Наша проблема не только Азербайджан. Наша проблема – безусловная поддержка Турцией Азербайджана. И должен сказать, что азербайджанское самоуспокоение в том плане, что Армения изолирована – миф. Миф. Нет ничего подобного. И если бы Армения была изолирована, не имела бы более высокой средней заработной платы, чем Азербайджан, имея столько нефти, газа и прочего, могу привести и другие показатели, но уверен, что мы просто не можем изолироваться.

Пресс-служба Президента Армении