«Во Франции заседания правительства проходят за закрытыми дверями, но за ними сразу же следуют пресс-конференции»: Ален Гуемол

Лектор отделения журналистики высшей школы информации и коммуникаций университета Сорбонна, аналитик экономического отдела французского сайта www.la-croix.com («Крест») Ален Гуемол в беседе с Aravot.am рассказал, что во Франции, так же, как и в Армении, средства массовой информации сталкиваются с различными вызовами, особенно – экономического характера.

Ален Гуемол приехал в Армению в рамках программы по переподготовке под названием «Краткосрочная редакция в Армении». Вместе с ним факультет журналистики ЕГУ принимал сразу пять профессоров и 29 студентов факультета журналистики университета Сорбонна.

Французский журналист озабочен тем, что социальные сети бросают серьезный вызов средствам массовой информации: «СМИ, прилагая серьезные усилия, пытаются обеспечить для себя аудиторию и рейтинг, тогда как люди привыкли получать бесплатную информацию из социальных сетей. Вопрос в том, что сегодня у СМИ нет финансовый средств для того, чтобы отправлять своих корреспондентов в командировки и получать более качественную информацию. А общество, уже привыкшее получать бесплатную информацию, трудно убедить в том, что за качественную информацию нужно платить. Во Франции тоже основным финансовым источником для СМИ является реклама». По словам журналиста, в этой сфере есть проблемы: большие компании, такие, как Фейсбук и Гугл захватывают львиную долю инвестиций на рынке рекламы, следовательно, средствам массовой информации от этих инвестиций мало что остается.

Мы поинтересовались, какое негативное влияние оказало на работу их сайта сокращение медиа содержания в новостной ленте сети Фейсбук, наш собеседник ответил: «Все это еще ново, влияние еще не очень заметно. Однако в нашей редакции не особо беспокоятся из-за внедрения нового алгоритма, не думают о негативном влиянии, поскольку мы надеемся, что наши преданные читатели, если захотят следить за нашими новостями, независимо ни от чего, найдут нас. Мы пытаемся сохранить непосредственную связь с читателями».

Мы также поинтересовались у французского журналиста, открыты ли для журналистов заседания правительства. Наш собеседник рассказал, что в их стране заседания правительства проходят за закрытыми дверями, но сразу после заседания министры проводят пресс-конференцию и отвечают на вопросы журналистов. Господин Гуемол отметил: «Я не могу сказать, плохо это или хорошо для Армении, что заседания правительства будут проходить за закрытыми дверями, у нас они закрыты. Правительство – это команда, которая руководит страной, и необходимо найти компромисс, после обсуждения прийти к общему знаменателю. Так что, понятно, что не все подлежит освещению. На мой взгляд, если все будет происходить на глазах у журналистов, то реальные решения будут приниматься в другом месте – до обсуждения, и члены правительства в ходе заседания будут играть, это будет шоу».

В то же время французский журналист заверил, что для них важно, чтобы правительство работало прозрачно, было подотчетным обществу, что обеспечивается путем пресс-конференций, которые созываются после заседаний правительства. Ален Гуемол подчеркнул: «Правительство и министры обязаны отчитываться и комментировать каждое принятое решение. И они должны сразу же после принятия решений встречаться с журналистами, дав им возможность задать интересующие их вопросы».

В завершение беседы французский журналист отметил, что невозможно обеспечить полную прозрачность работы правительства. Он сравнил работу правительства с работой компании Apple и заверил: не думает, что компания готова допустить освещение всех обсуждений на заседаниях совета директоров.