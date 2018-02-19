«Каждому, кто пишет в интернете, кажется, что он журналист, но это не журналистика»

Факультет журналистики ЕГУ сотрудничает с Высшей школой информации и телекоммуникаций Университета Сорбонны

«В наши дни получение журналистского образования стало еще более важным, потому что сейчас каждому, кто пишет в интернете, кажется, что он журналист. Но это совершенно не является журналистикой», – отмечает в беседе с «Аравот» глава делегации факультета журналистики Высшей школы информации и телекоммуникаций Университета Сорбонны Эдве Демейи.

Сообщим, что в рамках учебной программы «Кратковременная редакция в Армении» факультет журналистики ЕГУ принимал у себя в гостях 5 профессоров и 29 студентов факультета журналистики Сорбоннского университета. Декан факультета журналистики ЕГУ Нагаш Мартиросян сообщил, что достигнута договоренность о создании на факультете журналистики Центра франкоязычных журналистов, обсуждались программы переподготовки преподавателей и программы обмена студентами. По словам Нагаша Мартиросяна, возможно, что с французскими коллегами они предпримут перевод какого-либо важного учебника по журналистике.

Нагаш Мартиросян заверил, что в области журналистского образования необходимо сотрудничество и в медийной сфере, и между журналистскими организациями, и с отечественными, и с зарубежными партнерами. «И тем более, сотрудничество со Школой журналистики Сорбонны, которая имеет серьезные традиции в области журналистского образования. Я уверен, что перспективы от сотрудничества, которые откроются в ближайшем будущем, а такого соглашения мы уже достигли, обеспечат при реализации новое качество образования, как можно больше умещая международный опыт, но сохраняя уже существующий. Наши французские коллеги также убеждены, что журналистика, как профессия, сегодня сталкивается с серьезными проблемами, но мы убеждены, что никогда не было настолько благоприятных условий для развития журналистики, какие имеются сейчас».

Эдве Демейи в беседе с нами выразил обеспокоенность по поводу того, что в связи с развитием цифровых технологий в настоящее время повсюду множество фейковой, фальсифицируемой информации. «Журналист должен иметь образовательную базу, которая позволит ему публиковать уточненные и сбалансированные сведения».

Преподаватель факультета журналистики Высшей школы информации и телекоммуникаций Университета Сорбонны, комментатор экономического раздела французского сайта www.la-croix.com («Крест») Ален Гуймол также подчеркнул важность журналистского образования. Он привел пример: «Для того чтобы убедиться, достаточно посмотреть на публикации в социальных сетях, где пишут люди, не получившие журналистского образования, но им кажется, что они журналисты и ведут себя словно журналисты. Большинство контента, публикуемого в интернете, имеет низкое качество, в социальных сетях вы можете найти множество недостоверной информации. Тогда как при преподавании журналистике, мы обучаем студентов не по принципу, чтобы они все думали одинаково, но чтобы все они руководствовались одними и теми же правилами».

Студентке факультета журналистики Высшей школы информации и телекоммуникаций Университета Сорбонны Асме Пусан 22 года. В беседе с нами она рассказала, что при выборе профессии журналиста она главным образом руководствовалась желанием быть полезной для общества. «Я выбрал журналистику, как мне нравится писать о людях, я хочу писать не исключительно новеллы, а рассказывать реальные истории о людях».

Асма уверяет, что уровень журналистики говорит об уровне демократии в стране. «Если пресса свободна, то можно утверждать, что в стране есть демократия».

Студент второго курса магистратуры факультета журналистики Университета Сорбонны Антуан по итогам визита в Армению подготовил две статьи – об охране окружающей среды и об участии женщин в политике. Он встретился также с Николом Пашиняном, и пишет о нем статью.

Он уверен, что тот, кто получает журналистское образование, при устройстве на работу имеет преимущество: «Выпускники факультета журналистики имеют преимущество, так как нам преподают пишущие журналисты, в процессе обучения мы изучаем такие темы, как журналистская этика, приобретаем также технические навыки».

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

16.02.2018г