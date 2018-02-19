С охотничьими общественными организациями обсуждены пути предотвращения охоты в нарушение правил

Министр охраны природы Республики Армения Арцвик Минасян встретился с представителями Армянской ассоциации охотников и рыболовов «Ворсак». В совещании приняли участие руководители отдельных служб ведомства и другие ответственные лица. Выразив благодарность за прием, представитель общества охоты, охотник-журналист Эдуард Сарибекян, рассказал, что их цель – защитить права охотников, которые любят родную дикую природу и борьба с охотниками, нарушающими установленные законом правила охоты и охотничью этику.

Как отмечается в сообщении Управления информации и по связям с общественностью Министерства охраны природы РА, представители неправительственных организаций подняли в частности вопрос о рыбном промысле, ведущимся в нарушение правил лова, представили свои рекомендации по борьбе с этим явлением и выразили готовность участвовать в совместных мероприятиях с Министерством охраны природы. На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с усилением надзорных функций инспекции по борьбе с незаконной охотой, а также регулированием процесса выдачи разрешений на охоту.

Министр Арцвик Минасян, выслушав приводимые аргументы и высказываемые опасения, отметил, что поднятые вопросы в первую очередь требуют законодательного регулирования, и Министерство охраны природы Армении уже приступило к работе над этим. Министр поручил должностным лицам министерства информировать членов общественных организаций о принимаемых решениях и обсудить их предложения.