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20:49 | Февраль 18 2018

Турция отвергает обвинения в применении химоружия в ходе вторжения в Сирию

Турция отвергает обвинения в применении химоружия в ходе вторжения в Сирию

Турция отрицает заявления мониторинговых групп и сирийских государственных СМИ о том, что турецкие военнослужащие использовали химическое оружие против гражданских лиц во время операции в северо-западной Сирии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.

«Турция не использует международно запрещеные военные инструменты в Африне», — сказал Ясин Актай, главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сирийский центр по правам человека сообщил, что шесть человек пострадали во время турецкого обстрела в районе Африна и все они имели проблемы с дыханием, что может быть признаком использования химического оружия.

«Медицинские источники подтвердили использование газа во время обстрела, но группа пока не смогла установить тип используемых газов», — говорится в заявлении группы.

Государственное сирийское информационное агентство SANA, цитируя местных врачей сообщило, что шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья после удара турецких снарядов, содержащих ядовитый газ.

Фото — Al Jazeera

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Рубрики: Военные, Международные

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