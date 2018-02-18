Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:23 | Февраль 18 2018
18:23 | Февраль 18 2018

Пресс-секретарь МИД Армении: на борту потерпевшего крушение иранского самолета граждан Армении и армян не было

Пресс-секретарь МИД Армении: на борту потерпевшего крушение иранского самолета граждан Армении и армян не было

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на своей странице в Твиттере распространил заявление.

В частности, он сообщил, что, как передает Посольство Армении в Иране, в потерпевшем накануне крушение иранском самолете граждан Армении и армян нет.

«Приносим свои соболезнования родным погибших», — пишет Тигран Балаян.

Напомним, в Иране сегодня разбился пассажирский самолет, на борту было 66 человек. Самолет авиакомпании Aseman Airlines выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. Он упал в районе города Семиром, в гористой местности в центральной части страны, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя спасательных служб Мохтаба Халеди. Иранские СМИ сообщают, что на борту было 60 пассажиров, а также двое пилотов, двое бортпроводников и двое охранников. Все находившиеся на борту самолета погибли, заявил представитель Aseman Airlines Мохаммад Табатабаи в интервью телекомпании IRIB.

 

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Рубрики: Международные

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