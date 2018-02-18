Гармонизация цифровых рынков: Карен Чилингарян

Достижения и проблемы

Цифровая технология во всем мире бурно развивается, и она неизбежно охватывает все более широкие отрасли, а отставание от нее может только отрицательно повлиять на те отрасли и направления, которые вовремя не подтянутся и не подхватят эту инициативу. В этом направлении большие работы проводятся в развитых странах, в частности, в странах ЕС. Там, как известно, особое внимание уделяется гармонизации цифровых рынков. Страны Восточного Партнерства в этой области к сожалению, отстают от ЕС и нам предстоит много работы, чтобы каким-то образом приблизиться к европейским стандартам, ибо свое будущее мы видим в тесном сотрудничестве с ЕС.

Что касается Армении, то по некоторым направлениям она отстает от других стран региона, в частности там еще не создана национальная группа быстрого реагирования на нарушения компьютерной безопасности, несмотря на то, что страна присоединилась к Конвенции о киберпреступности еще в 2001 году и ратифицировала ее в 2006 году. Хотя на правительственном уровне уже идут обсуждения о создании таковой. Из-за этого отставания может страдать Малый и Средний бизнес, которому в случае возникновения проблем не к кому обратиться.

В сфере электронной коммерции МСП Армения достигла полжительных результатов, удалось достигнуть существенного прогресса в аспектах повышения конкуренции в сферах электронной коммерции и электронных платежей, но все еще многое предстоит сделать как в сферах безопасности и защиты личных данных в Интернете, так и в защите прав потребителей. Гармонизация цифровых рынков так же окажется положительной для потребителей.

В Армении и думаю, во всех государствах Восточного Партнерства, у потребителей много проблем во всех отраслях. Потребители сталкиваются с нарушением своих прав и в торговле, и в сфере предоставления услуг. Проблемы так же имеют место в сфере безопасности пищепродуктов. Потребитель приобретает товар и часто не знает страну происхождения данного товара, сталкивается с неполной или ложной маркировкой.

В отношении цифровых навыков Армения так же достигла полжительных результатов. Основной прогресс был достигнут, в частности, во внедрении ИКТ для улучшения образования. Хотя правительство и провозгласило ИКТ приоритетным сектором для развития экономики страны и для создания экономики знаний, до сих пор не были приняты согласованные стратегии для развития цифровых навыков. Основные меры были инициированы частным сектором с привлечением профессиональных организаций и НПО. Они не являются частью какой-либо отдельной национальной повестки дня. В то же время должна быть принята четкая и согласованная политика, а также определены ключевые мероприятия, среди которых повышение осведомленности, долгосрочное сотрудничество, инвестиции в человеческие ресурсы, популяризация ИКТ.

В сфере электронной таможни Армения приблизилась к среднему показателю по региону. Достигнут хороший уровень по нормативноправовой базе и инфраструктуре для электронной таможни. Для дальнейшей гармонизации с требованиями ЕС необходимо внедрение передовых электронных услуг. В частности, создание систем для борьбы с использованием контрафактной продукции, администрирование системы регистрации экспортеров и организация предоставления данных.

В отличие от сферы электронной таможни, электронная сфера налоговой службы Армении, мягко говоря, в плачевном состоянии. Больше года введена система только электронного отчета, которым худо-бедно, малые и средние предприятия кое как справлялись, но в последнее время проводились изменения в данном направлении с целью улучшения и усовершенствования нововведенной системы и в итоге получилось так, что предприниматели столкнулись с некоторыми проблемами при вхождении на сайт налоговой службы. В частности, Система не имеет формы декларации о патентных пошлинах, невозможно загрузить ежемесячную сводку налога на прибыль и социальные платежи, нет страницы налогового обязательства, формы заявки, налогоплательщик не может на своей странице узнать информацию о своих платежах.

Очевидно, что создание цифровой платформы, являющейся элементом электронного управления, будет иметь положительное влияние на упрощение экономических и правовых отношений, на сокращение всех видов сделок и бюрократических расходов, на сбережение времени, на увеличение степени прозрачности межэкономической деятельности — с точки зрения предоставления предпринимателям инструментария, с помощью которого он постоянно может держать руку на пульсе. В последние годы Армения зафиксировала достаточно серьезные достижения в области IТ (информационных технологий), и с каждым годом улучшает свои позиции. Это обстоятельство дает основание предполагать, что Армения может выступать с соответствующими инициативами.

Любой инструмент, способствующий ускорению процессов, усилению прозрачности, возможности достижения любой точки пространства в любой момент времени, лишь увеличит взаимодоверие между армянскими предпринимателями и их коллегами из других стран, расширит возможности сотрудничества между ними.

Карен Чилингарян,

Председатель общественной организации «Консультационный центр потребителей»