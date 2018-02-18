Серж Саргсян: нормализация отношений с Турцией потребует новых переговоров и нового документа

Агентство Интерфакс сообщило о заявлении президента Армении на Мюнхенской конференции по безопасности касательно отношений с Турцией и перспектив их нормализации.

Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией, заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Время здесь, кажется, остановилось. Могу с уверенностью заявить, что Армения сделала все, чтобы преодолеть эту ситуацию. Начатый по моей инициативе процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией мог бы создать новые возможности и для наших стран, и для региона», — сказал Саргсян на Мюнхенской конференции безопасности. По его словам, тем не менее, армяно-турецкие протоколы о нормализации отношений так и остались на бумаге.

«Турция не только не ратифицировала эти протоколы, но выступила с не имеющими ничего общего с протоколами предусловиями. Это не что иное, как утрата исторической возможности», — заявил Саргсян.

«Препятствует ли Азербайджан для установления Турцией отношений с Арменией? Нет. Основное препятствие — отсутствие политической воли у лидеров Турции. Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции», — отметил президент Армении.

По его словам, протоколы были подписаны, исходя из существующих условий.

«Если Турция желает ждать новых условий и только после этого ратифицировать протоколы, то она ошибается. В новых условиях должны вестись переговоры по уже новому документу. Армения не говорит на языке предусловий, но и не приемлет предусловия от кого-либо», — отметил президент Армении.

Подробности о визите Сержа Саргсяна в Германию и участии в Мюнхенской конференции — позже.