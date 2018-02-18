Россия и Запад на Мюнхенской конференции: больше речей, меньше надежды на сближение

Deutsche Welle. Если организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ставили перед собой цель максимально вовлечь Россию в диалог, она удалась. Второй и главный день форума прошел в субботу, 17 февраля, с утра до позднего вечера при почти непрерывном участии российских представителей в тематических дискуссиях. Возможно, это связано с тем, что глава конференции, бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) и его коллеги полагают, что курс на противостояние между Россией и США достиг угрожающего уровня и хотят максимально использовать площадку Мюнхена как шанс «отойти от края пропасти».

Уже ранним утром на полях конференции прошел полуторачасовой завтрак на уровне политиков и крупных бизнесменов с участием министров иностранных дел — Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) и Сергея Лаврова. Организатором традиционного мероприятия выступил Восточный комитет немецкой экономики. Встреча была закрытой для прессы, но, как рассказал один из участников, говорили на ней в том числе о путях решения «украинского вопроса», который бы открыл путь к отмене санкций против России. По словам источника DW, немецкий бизнес выступает за скорейшее размещение миротворцев ООН в Донбассе. Эта идея, изначально выдвинутая Украиной, обсуждается уже несколько месяцев после того, как она прозвучала из уст президента России Владимира Путина.

Для «нормандского формата« времени не нашлось

Тезис о миротворческой миссии ООН в Донбассе поддержал и глава германского МИДа в своем программном выступлении на конференции. Габриэль отметил, что такая миссия могла бы стать поводом для постепенной отмены санкций против РФ со стороны Европейского Союза.

Но ускорить процесс подготовки миссии ООН в Мюнхене не получилось. Запланированная на пятницу встреча в «нормандском формате» глав МИД Украины, России, Германии и Франции была перенесена на субботу, поскольку Габриэль прибыл в Мюнхен позже, чем планировалось. А в субботу, по данным дипломатических источников, не нашлось времени. В итоге беседу в пятницу провели только украинский и российский шеф-дипломаты, но договориться, по словам украинского министра Павла Климкина, не смогли.

Детальная дискуссия по Украине, но без представителей России на подиуме, состоялась в рамках так называемого украинского ланча. Это мероприятие, организованное бизнесменом из Украины Виктором Пинчуком, прошло в отдельном здании, но в сотрудничестве с Мюнхенской конференцией. Участники дискуссии в целом сдержанно-оптимистично оценили перспективы миротворческой миссии ООН в Донбассе, возможный план которой представил недавно вашингтонский институт Хадсона и фонд экс-генсека НАТО Расмуссена.

Бывший представитель США при ООН Джон Болтон сказал, что миссия ООН — это путь к замораживанию, но не решению конфликта в Донбассе. Экс-министр обороны США Роберт Гейтс полагает, что пока у власти в России будет Владимир Путин, конфликт не будет решен.

В отличие от них президент Украины Петр Порошенко излучал оптимизм и говорил, что почувствовал в Мюнхене единство его страны и Запада.

От тезисов Лаврова до секретной встречи Никифорова

Сергей Лавров, постоянный гость Мюнхенской конференции, выступил с речью, в которой, как и в предыдущие годы, критиковал НАТО за приближение к границам России и развертывание военной инфраструктуры, называл войну в Украине внутренним конфликтом и обвинял Киев в притеснениях русского языка и культуры. Лавров говорил сдержанно, лишь один раз позволив себе недипломатичное выражение: отвечая на вопрос об обвинениях в США против 13 россиян, подозреваемых в попытке вмешательства в президентские выборы 2016 года, российский министр назвал эти обвинения «трепотней».

Во время обсуждения контроля за ядерными вооружениями Россию представлял бывший посол в США Сергей Кисляк, имя которого упоминалось в скандале о предполагаемых связях членов избирательной кампании Дональда Трампа с Россией. Кисляк невозмутимо повторял, что Россия не вмешивалась в выборы в США, а ее ядерные силы носят оборонительный характер.

Ближе к вечеру состоялась дискуссия о «странах между Россией и Европой», участие в которой приняли президент Армении и премьер Молдавии, а также член Совета Федерации РФ Константин Косачев и еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан. В своих выступлениях Косачев говорил, что в проблемах и неразрешенных конфликтах на постсоветском пространстве виноват Запад, а Москве не в чем себя упрекнуть. Наконец, под занавес второго дня Мюнхенской конференции, поздно вечером, в дискуссии с интригующим названием «Что должно не давать нам спать по ночам?» с представителями бывших западных спецслужб и экспертами должен был общаться министр связи РФ Николай Никифоров. Эта встреча была закрытой для прессы.

Предупреждение Макмастера Москве и Пекину

Одним из наиболее резонансных выступлений во второй день конференции стала речь советника президента США по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера. Поскольку ни вице-президент Майк Пенс, ни госсекретарь Рекс Тиллерсон в Мюнхен не приехали, а министр обороны Джеймс Мэттис в отрытых дискуссиях участия не принимал, Макмастер был самым высокопоставленным представителем Вашингтона, который выступил публично.

Советник Трампа отнес Россию, не упомянув ее прямо, к «ревизионистским державам, которые бросают вызов стабильности послевоенного миропорядка». При этом Макмастер назвал это одной из трех угроз, наряду со «странами-изгоями» и «джихадистскими организациями». Представитель Вашингтона призвал усилить единство Запада, больше тратить на оборону и усилить давление на такие страны, как Иран, Сирия, Северная Корея и «их спонсоров». Это прозвучало как предупреждение России и Китаю.

Несколько вывел из себя сдержанного Макмастера Константин Косачев. Он сослался на данные российских компьютерных экспертов о том, что 28 процентов кибератак на Россию исходят из США, а в обратном направлении — два-три процента. «Я удивлен, что у российских киберэкспертов есть время для таких оценок», — иронично ответил Макмастер, его слова заглушили смех и аплодисменты. Похоже, на сотрудничество России и США в области кибербезопасности, которое настойчиво предлагает Москва, в Вашингтоне пока не рассчитывают. Как не рассчитывают и на сближение по другим вопросам в целом.

Выступления политиков и экспертов в Мюнхене показали, что Россия и Запад остаются на своих прежних позициях, а по некоторым из них, в том числе по санкциям, США готовятся к ужесточению.

Фото — Deutsche Welle