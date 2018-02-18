Дело «фабрики троллей» и «повара Путина»: суть обвинений спецпрокурора США в адрес России

Русская служба ВВС. Наталка Писня. Спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37-страничный документ с подробными доказательствами вмешательства как минимум 13 россиян и трех российских компаний в процесс американского волеизъявления.
Согласно документу, они вели кампании в поддержку кандидата от республиканцев и подрывали имидж демократического кандидата Клинтон в социальных сетях и за их пределами, использовали краденные персональные данные американских граждан для создания счетов и профилей в «Инстаграме», «Твиттере», Youtube и «Фейсбуке», проникли в США под фальшивым предлогом и не намеревались регистрироваться в минюсте в качестве иностранных агентов.
Русская служба Би-би-си ознакомилась с обвинительным заключением команды Роберта Мюллера. В нем описано, как, по версии американских следователей, действовали россияне, где брали деньги, как давно за ними следило ФБР и какое им грозит наказание.
Как все начиналось
Согласно обвинительным документам Роберта Мюллера, в рамках существующей в Санкт-Петербурге «Фабрики троллей», которая официально называется «Агентство интернет-исследований» и зарегистрирована как корпорация, был открыт «проект переводов».
По данным Мюллера, его целью было «посеять неверие в кандидатов в президенты и политическую систему в целом». Проект был запущен в апреле 2014 года, его финансировала компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащая Евгению Пригожину, которого СМИ называли «поваром Путина».
Обвинения в причастности Пригожина к «заговору против США» Мюллер проиллюстрировал фотографией американского гражданина на фоне Белого дома с плакатом «Счастливого 55-летия, дорогой босс!» в руках. Она сделана 1 июня 2016 года, в этот день Пригожину исполнилось 55 лет.
«Конкорд», кроме всего прочего, выступал подрядчиком в нескольких правительственных контрактах.
Затем проект разросся в новый, но с идентичными целями и стратегией — он назывался «Лахта», его ежемесячный бюджет по состоянию на сентябрь 2016 года составлял 1 миллион 250 тысяч долларов. Чтобы скрыть источники поступления денег, «Конкорд» переводил их через свои дочерние компании, утверждает спецпрокурор.
Полный список обвиняемых:
- Евгений Пригожин, владелец компании «Конкорд», внесенной в санкционный список США в декабре 2016 года.
- Михаил Быстров, генеральный директор организации, регулярно обсуждавший с Пригожиным детали проекта «Лахта».
- Леонид Бурчик, он же Леонид Абрамов, исполнительный директор, второй по значимости человек в проекте «Лахта».
- Александра Крылова, директор проекта «Лахта»
- Сергей Полозов, менеджер IT-департамента, курировавший работу серверов для проекта
- Анна Богачева, аналитик
- Мария Бовда, работала на различных позициях еще со времен «проекта переводов»
- Роберт Бовда, заместитель руководителя «проекта переводов»
- Джейхун Асланов, лидер «проекта переводов», согласно документам Роберта Мюллера, непосредственный руководитель атак на американские выборы 2016 года
- Вадим Подкопаев, аналитик, проводил фокусные исследования американского рынка соцсетей и писал черновики сообщений для созданных там профилей
- Глеб Васильченко, создавал комментарии, сообщения для соцсетей, занимался мониторингом. Позднее стал руководителем одной из двух подгрупп, по данным Мюллера, ответственных за вмешательство в американскую политическую систему, в том числе, в президентскую кампанию 2016 года
- Ирина Каверзина и Владимир Венков — по данным обвинения, они вели профили нескольких человек в социальных сетях в рамках «проекта переводов»
Визы и цель визита
Четверо представителей «проекта переводов» в 2014 году подали заявки на получение американских виз, официальными причинами поездки они указали «личные дела». Визы получили только двое из них — Александра Крылова и Анна Богачева.
Ни до, ни после приезда они не регистрировались в министерстве юстиции США как агенты иностранного правительства, отмечает в обвинительных документах Роберт Мюллер.
Россиянки от имени американских граждан контактировали в соцсетях с общественными и политическими активистами, один из них посоветовал обратить внимание на «красные» (республиканские) штаты — Колорадо, Вирджинию, Флориду.
Прикидываться местными
Россиянки и их коллеги работали в дневную и ночную смену не один месяц и создали сотни профилей в социальных сетях от имени американцев. Чтобы время размещения сообщений и обновлений не вызывало подозрений, сотрудники «Фабрики» даже жили по американскому времени и календарю, «отмечая» праздники, присущие США.
Они также были проинструктированы относительно самых острых экономических и политических тем. В рамках социальных платформ еще с 2014 года создавались страницы организаций, ратующих за иммиграцию («Защищенные границы»), важность жизней афроамериканцев («Blacktivists»), религию («Объединенные мусульмане Америки» и «Христова Армия»), а также «Сердце Техаса», «Единый Юг».
С 2015 года сотрудники «Лахты» стали покупать рекламу в социальных сетях, стали более активными в «Твиттере». Все это время они активно анализировали и отслеживали поведение американской аудитории, получая от руководства непосредственные директивы о фокусе их текстовых и графических «обновлений», какими должны быть фотографии и видео.
«Лахта» также приобрела серверы на территории США и создала виртуальные частные сети — таким образом, вся ее активность в соцсетях выглядела не российской, а американской. Также были созданы адреса электронной почты на имена несуществующих американцев — именно с этих фальшивых аккаунтов шло общение с другими активистами, рассылались обращения в местные медиа с целью привлечь внимание к своим акциям.
В 2016 сотрудники «Лахты» стали использовать настоящие номера социального страхования и настоящие даты рождения американцев без их разрешения. С помощью этой информации были созданы «кошельки» в платежной системе PayPal, получены водительские удостоверения, в дальнейшем от имени жертв этой аферы создавались страницы организаций, контролируемых «Лахтой», покупалась реклама в социальных сетях. В документах обвинения жертвы обозначены инициалами, там также значатся даты открытия счетов на их имена.
Яйца в разные корзины
С февраля 2016 года «Лахта» стала использовать любые возможности для критики Хиллари Клинтон, были созданы несколько групп, которые обозначили свои интересы как «президентская кампания-2016», в их числе профиль в «Твиттере» «Марш за Трампа» и страницы в «Фейсбуке» — «Афера Клинтонов» и «Объединенные трамписты». В них разворачивались целые дискуссии, члены групп — сотрудники «Лахта» — отвечали на вопросы, задавали тон, обращались к волонтерам и общественным организациям, а также местным группам поддержки Трампа по всем Соединенным Штатам.
Кроме поддержки республиканского кандидата, «Лахта» также призывала американцев не голосовать, особенно настойчиво работая с афроамериканцами. К ним обращались «такие же, как и они», основной посыл: «ненависть и внимание к Трампу вводят людей в заблуждение и подталкивают черных к голосованию за Хиллари-убийцу, мы не можем выбирать меньшее зло и лучше остаться дома и вообще не голосовать».
Контролируемая «Лахтой» организация «Объединенные мусульмане Америки» размещала сообщения о бойкоте выборов. Основной причиной было названо желание Клинтон продолжать войны на Ближнем Востоке.
«Лахта», вернее, ведомые ей «американцы» заявляли в социальных сетях, что именно Клинтон причастна к жульничеству с голосами в Северной Каролине и Айове во время проведения праймериз.
C июня 2016 года «Лахта» через социальные сети организовывала митинги в поддержку Трампа, а позднее — и в «поддержку» демократического кандидата: за нее в Вашингтоне «ратовали» мусульмане, слоганом акции было «Законы шариата — новое направление демократии».
Летом в Пенсильвании, Флориде, Нью-Йорке были организованы несколько акций — общепатриотических, в поддержку Трампа и против Хиллари, участие в них принимали настоящие граждане США, которые изготавливали плакаты и растяжки. Жительница Флориды даже получила материальное вознаграждение за то, что оделась в костюм заключенной и забралась в клетку — это действие должно было символизировать тюремное заключение Клинтон.
Все это происходило по просьбе «американцев» из «Лахты», которые порой даже не покидали территорию Российской Федерации.
Примечательно, что россияне также обращались к неназванному представителю штаба Трампа через веб-сайт кампании, чтобы получить информацию об организации митингов во Флориде и Нью-Йорке — имя представителя кампании республиканского кандидата они нашли на настоящей фейсбук-странице сообщества «Флорида за Трампа», указывает Мюллер.
После выборов «Лахта» через социальные сети продолжала организовывать митинги в поддержку республиканского кандидата и одновременно организовала в Нью-Йорке протест под названием «Трамп — НЕ МОЙ президент», позднее акция «Шарлотт против Трампа» прошла в городе с аналогичным названием в штате Северная Каролина.
Краткий список покупок и акций самых активных «американцев», контролируемых и проведенных «Лахтой», занял в обвинительном заключении 5 с половиной страниц.
Как давно россиянами заинтересовались в ФБР?
С 2014 года «Лахта» заметала следы — периодически удаляя электронные адреса, собственную переписку и ветви сообщений «американцев» в их электронных ящиках.
В сентябре 2016 года «Фейсбук» официально признал, что россияне платили за рекламу на социальных и политических платформах этой сети.
Через несколько дней Ирина Каверзина, сотрудница «Лахты», которая вела несколько профилей «американцев», якобы написала своим родственникам, что ее деятельностью заинтересовались в ФБР и «это не шутка. Мы с коллегами заметаем следы».
Ранее Каверзина будто бы даже хвасталась коллеге, что сама писала обновления для социальных сетей, размещала фотографии, и американцы верили, что это писал кто-то из «своих».
Чего добивается Мюллер?
Министерство юстиции США, по словам заместителя руководителя этого ведомства, Рода Розенштайна, будет настаивать на экстрадиции 13 россиян, о которых идет речь в документах, представленных командой Мюллера.
Спецпрокурор обвиняет россиян в получении личных данных американских граждан и их незаконном использовании, а также нарушении визового режима и Закона о федеральных избирательных кампаниях (FECA). Он запрещает иностранцам участвовать в избирательных кампаниях и оказывать кандидатам любую помощь, особенно финансовую.
По словам Розенштайна, ни один американец не обвиняется в том, что содействовал россиянам — граждане США, по мнению заместителя генпрокурора, не знали об истинной природе и происхождении групп в социальных сетях.
Кого еще обвиняют?
В отдельное производство выделены материалы в отношении американца Ричарда Пинедо из города Санта-Паула, Калифорния.
В рамках «российского расследования» он признал себя виновным в краже персональных данных. Согласно обвинительному заключению, он продавал людям и организациям за пределами США номера банковских счетов, созданных на основе украденных документов или персональных данных американцев.
На их основе продавалась и покупалась реклама, посты в социальных сетях, организовывались акции протеста с целью подрыва имиджа Хиллари Клинтон, Теда Круза и Марко Рубио, а также для поддержки Берни Сандерса и Дональда Трампа, которые в то время боролись за право выдвижения кандидатом на пост президента США.
Пинедо согласился сотрудничать со следствием. Ему грозит 15 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.
На главном снимке — заместитель генпрокурора США Род Розенштайн (все фото — ВВС)