Дело «фабрики троллей» и «повара Путина»: суть обвинений спецпрокурора США в адрес России

Русская служба ВВС. Наталка Писня. Спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37-страничный документ с подробными доказательствами вмешательства как минимум 13 россиян и трех российских компаний в процесс американского волеизъявления.

Согласно документу, они вели кампании в поддержку кандидата от республиканцев и подрывали имидж демократического кандидата Клинтон в социальных сетях и за их пределами, использовали краденные персональные данные американских граждан для создания счетов и профилей в «Инстаграме», «Твиттере», Youtube и «Фейсбуке», проникли в США под фальшивым предлогом и не намеревались регистрироваться в минюсте в качестве иностранных агентов.

Русская служба Би-би-си ознакомилась с обвинительным заключением команды Роберта Мюллера. В нем описано, как, по версии американских следователей, действовали россияне, где брали деньги, как давно за ними следило ФБР и какое им грозит наказание.

Как все начиналось

Согласно обвинительным документам Роберта Мюллера, в рамках существующей в Санкт-Петербурге «Фабрики троллей», которая официально называется «Агентство интернет-исследований» и зарегистрирована как корпорация, был открыт «проект переводов».

По данным Мюллера, его целью было «посеять неверие в кандидатов в президенты и политическую систему в целом». Проект был запущен в апреле 2014 года, его финансировала компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащая Евгению Пригожину, которого СМИ называли «поваром Путина».

Обвинения в причастности Пригожина к «заговору против США» Мюллер проиллюстрировал фотографией американского гражданина на фоне Белого дома с плакатом «Счастливого 55-летия, дорогой босс!» в руках. Она сделана 1 июня 2016 года, в этот день Пригожину исполнилось 55 лет.

«Конкорд», кроме всего прочего, выступал подрядчиком в нескольких правительственных контрактах.

Затем проект разросся в новый, но с идентичными целями и стратегией — он назывался «Лахта», его ежемесячный бюджет по состоянию на сентябрь 2016 года составлял 1 миллион 250 тысяч долларов. Чтобы скрыть источники поступления денег, «Конкорд» переводил их через свои дочерние компании, утверждает спецпрокурор.

Полный список обвиняемых:

Евгений Пригожин, владелец компании «Конкорд», внесенной в санкционный список США в декабре 2016 года.

Михаил Быстров, генеральный директор организации, регулярно обсуждавший с Пригожиным детали проекта «Лахта».

Леонид Бурчик, он же Леонид Абрамов, исполнительный директор, второй по значимости человек в проекте «Лахта».

Александра Крылова, директор проекта «Лахта»

Сергей Полозов, менеджер IT-департамента, курировавший работу серверов для проекта

Анна Богачева, аналитик

Мария Бовда, работала на различных позициях еще со времен «проекта переводов»

Роберт Бовда, заместитель руководителя «проекта переводов»

Джейхун Асланов, лидер «проекта переводов», согласно документам Роберта Мюллера, непосредственный руководитель атак на американские выборы 2016 года

Вадим Подкопаев, аналитик, проводил фокусные исследования американского рынка соцсетей и писал черновики сообщений для созданных там профилей

Глеб Васильченко, создавал комментарии, сообщения для соцсетей, занимался мониторингом. Позднее стал руководителем одной из двух подгрупп, по данным Мюллера, ответственных за вмешательство в американскую политическую систему, в том числе, в президентскую кампанию 2016 года

Ирина Каверзина и Владимир Венков — по данным обвинения, они вели профили нескольких человек в социальных сетях в рамках «проекта переводов»

Визы и цель визита

Четверо представителей «проекта переводов» в 2014 году подали заявки на получение американских виз, официальными причинами поездки они указали «личные дела». Визы получили только двое из них — Александра Крылова и Анна Богачева.

Ни до, ни после приезда они не регистрировались в министерстве юстиции США как агенты иностранного правительства, отмечает в обвинительных документах Роберт Мюллер.

Россиянки от имени американских граждан контактировали в соцсетях с общественными и политическими активистами, один из них посоветовал обратить внимание на «красные» (республиканские) штаты — Колорадо, Вирджинию, Флориду.

Прикидываться местными

Россиянки и их коллеги работали в дневную и ночную смену не один месяц и создали сотни профилей в социальных сетях от имени американцев. Чтобы время размещения сообщений и обновлений не вызывало подозрений, сотрудники «Фабрики» даже жили по американскому времени и календарю, «отмечая» праздники, присущие США.

Они также были проинструктированы относительно самых острых экономических и политических тем. В рамках социальных платформ еще с 2014 года создавались страницы организаций, ратующих за иммиграцию («Защищенные границы»), важность жизней афроамериканцев («Blacktivists»), религию («Объединенные мусульмане Америки» и «Христова Армия»), а также «Сердце Техаса», «Единый Юг».

С 2015 года сотрудники «Лахты» стали покупать рекламу в социальных сетях, стали более активными в «Твиттере». Все это время они активно анализировали и отслеживали поведение американской аудитории, получая от руководства непосредственные директивы о фокусе их текстовых и графических «обновлений», какими должны быть фотографии и видео.

«Лахта» также приобрела серверы на территории США и создала виртуальные частные сети — таким образом, вся ее активность в соцсетях выглядела не российской, а американской. Также были созданы адреса электронной почты на имена несуществующих американцев — именно с этих фальшивых аккаунтов шло общение с другими активистами, рассылались обращения в местные медиа с целью привлечь внимание к своим акциям.

В 2016 сотрудники «Лахты» стали использовать настоящие номера социального страхования и настоящие даты рождения американцев без их разрешения. С помощью этой информации были созданы «кошельки» в платежной системе PayPal, получены водительские удостоверения, в дальнейшем от имени жертв этой аферы создавались страницы организаций, контролируемых «Лахтой», покупалась реклама в социальных сетях. В документах обвинения жертвы обозначены инициалами, там также значатся даты открытия счетов на их имена.

Яйца в разные корзины

С февраля 2016 года «Лахта» стала использовать любые возможности для критики Хиллари Клинтон, были созданы несколько групп, которые обозначили свои интересы как «президентская кампания-2016», в их числе профиль в «Твиттере» «Марш за Трампа» и страницы в «Фейсбуке» — «Афера Клинтонов» и «Объединенные трамписты». В них разворачивались целые дискуссии, члены групп — сотрудники «Лахта» — отвечали на вопросы, задавали тон, обращались к волонтерам и общественным организациям, а также местным группам поддержки Трампа по всем Соединенным Штатам.

Кроме поддержки республиканского кандидата, «Лахта» также призывала американцев не голосовать, особенно настойчиво работая с афроамериканцами. К ним обращались «такие же, как и они», основной посыл: «ненависть и внимание к Трампу вводят людей в заблуждение и подталкивают черных к голосованию за Хиллари-убийцу, мы не можем выбирать меньшее зло и лучше остаться дома и вообще не голосовать».

Контролируемая «Лахтой» организация «Объединенные мусульмане Америки» размещала сообщения о бойкоте выборов. Основной причиной было названо желание Клинтон продолжать войны на Ближнем Востоке.

«Лахта», вернее, ведомые ей «американцы» заявляли в социальных сетях, что именно Клинтон причастна к жульничеству с голосами в Северной Каролине и Айове во время проведения праймериз.

C июня 2016 года «Лахта» через социальные сети организовывала митинги в поддержку Трампа, а позднее — и в «поддержку» демократического кандидата: за нее в Вашингтоне «ратовали» мусульмане, слоганом акции было «Законы шариата — новое направление демократии».

Летом в Пенсильвании, Флориде, Нью-Йорке были организованы несколько акций — общепатриотических, в поддержку Трампа и против Хиллари, участие в них принимали настоящие граждане США, которые изготавливали плакаты и растяжки. Жительница Флориды даже получила материальное вознаграждение за то, что оделась в костюм заключенной и забралась в клетку — это действие должно было символизировать тюремное заключение Клинтон.

Все это происходило по просьбе «американцев» из «Лахты», которые порой даже не покидали территорию Российской Федерации.

Примечательно, что россияне также обращались к неназванному представителю штаба Трампа через веб-сайт кампании, чтобы получить информацию об организации митингов во Флориде и Нью-Йорке — имя представителя кампании республиканского кандидата они нашли на настоящей фейсбук-странице сообщества «Флорида за Трампа», указывает Мюллер.

После выборов «Лахта» через социальные сети продолжала организовывать митинги в поддержку республиканского кандидата и одновременно организовала в Нью-Йорке протест под названием «Трамп — НЕ МОЙ президент», позднее акция «Шарлотт против Трампа» прошла в городе с аналогичным названием в штате Северная Каролина.

Краткий список покупок и акций самых активных «американцев», контролируемых и проведенных «Лахтой», занял в обвинительном заключении 5 с половиной страниц.

Как давно россиянами заинтересовались в ФБР?

С 2014 года «Лахта» заметала следы — периодически удаляя электронные адреса, собственную переписку и ветви сообщений «американцев» в их электронных ящиках.

В сентябре 2016 года «Фейсбук» официально признал, что россияне платили за рекламу на социальных и политических платформах этой сети.

Через несколько дней Ирина Каверзина, сотрудница «Лахты», которая вела несколько профилей «американцев», якобы написала своим родственникам, что ее деятельностью заинтересовались в ФБР и «это не шутка. Мы с коллегами заметаем следы».

Ранее Каверзина будто бы даже хвасталась коллеге, что сама писала обновления для социальных сетей, размещала фотографии, и американцы верили, что это писал кто-то из «своих».

Чего добивается Мюллер?

Министерство юстиции США, по словам заместителя руководителя этого ведомства, Рода Розенштайна, будет настаивать на экстрадиции 13 россиян, о которых идет речь в документах, представленных командой Мюллера.

Спецпрокурор обвиняет россиян в получении личных данных американских граждан и их незаконном использовании, а также нарушении визового режима и Закона о федеральных избирательных кампаниях (FECA). Он запрещает иностранцам участвовать в избирательных кампаниях и оказывать кандидатам любую помощь, особенно финансовую.

По словам Розенштайна, ни один американец не обвиняется в том, что содействовал россиянам — граждане США, по мнению заместителя генпрокурора, не знали об истинной природе и происхождении групп в социальных сетях.

Кого еще обвиняют?

В отдельное производство выделены материалы в отношении американца Ричарда Пинедо из города Санта-Паула, Калифорния.

В рамках «российского расследования» он признал себя виновным в краже персональных данных. Согласно обвинительному заключению, он продавал людям и организациям за пределами США номера банковских счетов, созданных на основе украденных документов или персональных данных американцев.

На их основе продавалась и покупалась реклама, посты в социальных сетях, организовывались акции протеста с целью подрыва имиджа Хиллари Клинтон, Теда Круза и Марко Рубио, а также для поддержки Берни Сандерса и Дональда Трампа, которые в то время боролись за право выдвижения кандидатом на пост президента США.

Пинедо согласился сотрудничать со следствием. Ему грозит 15 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

На главном снимке — заместитель генпрокурора США Род Розенштайн (все фото — ВВС)