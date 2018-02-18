Посол Армении в Польше Эдгар Казарян: визит Пендерецкого в Ереван – величайшее культурное событие

Переполненные залы и аплодисменты: в Ереване проходит фестиваль, посвященный 85-летию польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.

Об этом сообщает пресс-служба Армянского государственного симфонического оркестра.

«У знатоков музыки есть возможность насладиться произведениями самого востребованного композитора современной классической музыки – Кшиштофа Пендерецкого. Пендерецкий – один из самых уважаемых музыкальных деятелей. Его композиции звучат во всем мире в исполнении самых известных музыкантов и оркестров. 16 февраля в концертном зале Музея-института имени Комитаса состоялся концерт камерной музыки Кшиштофа Пендерецкого. Марта Ковальчек (скрипка) и Соми Ким (фортепиано) представили Сонату No.2 для скрипки и фортепиано, Струнный квартет Меккоре (Войцех Копровский (1 скрипка), Ярослав Надрзицкий (2-я скрипка), Михал Брыла (альт), Кароль Мариановски (виолончель) исполнили Струнный квартет No.3. Мачей Фронкевич (аккордеон) исполнил «Синфониетту» Пендерецкого», – говорится в сообщении.

На концерте также присутствовал Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Польше Эдгар Казарян. Посол отметил, что Пендерецкий – фигура, визит которого в любую страну является праздником для культурного сообщества этой страны.

«Для нас этот визит имеет особое значение, поскольку у маэстро есть армянские корни, и, признавая свои армянские корни, он также стал прекрасным символом армяно-польской дружбы. Визит Пендерецкого в Армению – величайшее культурное событие», – отметил Эдгар Казарян.

Марта Ковальчек (скрипка) и Соми Ким (фортепиано) впервые представили Сонату No.2 в 2015 году, в Лондоне. Соми Ким считает музыку Пендерецкого удивительным явлением, в котором вы постепенно раскрываете все более интересные оттенки. Марта Ковальчек отметила, что Пендерецкий – один из величайших композиторов 20-21 века.

Сегодня в Концертном зале Арама Хачатуряна состоится заключительный концерт фестиваля. Армянский государственный симфонический оркестр, духовой состав Армянского национального филармонического оркестра, Хор Национальнoго академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна, Государственный камерный хор Армении и Ереванский государственный камерный хор представят Симфонию № 7 «Семь ворот Иерусалима» Пендерецкого (армянская премьера).

Солисты: Ивона Хосса (сопрано), Каролина Сикора (сопрано), Малгожата Панько-Эдери (меццо-сопрано), Александр Кунах (тенор), Петр Новацкий (бас), Славомир Холланд (рассказчик). Дирижер: Сергей Смбатян, Мачей Творек (помощник дирижера профессора Кшиштофа Пендерецкого), главный хормейстер: Радик Меликян.

Фестиваль проходит под патронатом Первой леди РА Риты Саргсян. Музыкальный праздник организован Армянским государственным симфоническим оркестром, Армянским национальным филармоническим оркестром, Международным музыкальным фестивалем «Ереванские перспективы», при поддержке Министерства культуры РА.