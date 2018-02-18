Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:58 | Февраль 18 2018
15:58 | Февраль 18 2018

Король Испании Фелипе VI посетит Каталонию впервые после референдума

Король Испании Фелипе VI посетит Каталонию впервые после референдума

Испанский король Фелипе VI впервые посетит Каталонию с момента проведения референдума о независимости автономии в октябре прошлого года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Фелипе VI посетит Барселону через неделю, 25 февраля. Он будет председательствовать на ужине перед открытием Mobile World Congress (MWC), одного из главных деловых мероприятий столицы Каталонии.

Испанский король вместе с премьер-министром Мариано Рахой является критиком сепаратистов.

Как сообщалось, руководители каталонских сепаратистских партий обсуждают план, который бы позволил Карлесу Пучдемону сохранить влияние в регионе, даже если он не сможет быть избранным президентом Женералитета (главой правительства).

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Рубрики: Европа, Международные

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