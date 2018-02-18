Авиакатастрофа в Иране: погибли 66 человек

В Иране разбился пассажирский самолет, на борту было 66 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на главу служб экстренной помощи страны. Об этом передает ВВС.

Самолет авиакомпании Aseman Airlines выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. Он упал в районе города Семиром, в гористой местности в центральной части страны, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя спасательных служб Мохтаба Халеди.

Иранские СМИ сообщают, что на борту было 60 пассажиров, а также двое пилотов, двое бортпроводников и двое охранников.

Все находившиеся на борту самолета погибли, заявил представитель Aseman Airlines Мохаммад Табатабаи в интервью телекомпании IRIB.

Самолет упал в труднодоступном районе, сейчас туда пытаются добраться спасатели на автомобилях, вертолеты там приземлиться не смогли из-за густого тумана в месте крушения.

Лайнер исчез с радаров через 50 минут после взлета из тегеранского аэропорта Мехрабад.

Авиакатастрофы в Иране случаются чаще, чем во многих других странах.

Тегеран заявляет, что причина этого — наложенные на Иран американские санкции, в результате которых Тегеран не мог покупать новые западные самолеты или запчасти к уже имеющимся у Ирана самолетам.