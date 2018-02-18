Порошенко: «Мы не хотим победить Россию, а только хотим, чтобы Россия убралась с Украины»

Президент Петр Порошенко настаивает, что Украина не ставит целью победить Россию. Об этом он заявил в выступлении на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Европейская правда».

«Я президент мира, а не президент войны… Мы не хотим победить Россию, а только хотим, чтобы Россия убралась с Украины», — подчеркнул он.

Порошенко подчеркнул, что эти требования со стороны Украины являются законными и безусловными.

«Нам нужно, чтобы они забрали свои танки, своих военных, свою новейшое оружие с нашей территории», — заявил Порошенко. «Наш запрос простой: уберите свою артиллерию, свои танки, свои войска», — добавил он.

Президент подчеркнул, что это касается как оккупированного Донбасса, так и Крыма.

«Крым остается нашим приоритетом», — заявил он.