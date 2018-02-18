Российский миллиардер Сергей Галицкий (Арутюнян) продает акции своего «Магнита» и покидает компанию

Российский миллиардер армянского происхождения Сергей Галицкий (Арутюнян) продал группе ВТБ за 138 млрд рублей почти всю свою долю в ретейлере «Магнит», который он создал 24 года назад. Соглашение о приобретении группой ВТБ 29,1% акций «Магнита» подписано в пятницу, 16 февраля, на инвестиционном форуме в Сочи, передает Forbes.

«Таким образом ВТБ становится крупнейшим акционером «Магнита», — заявил после подписания документа глава группы ВТБ Андрей Костин (цитата по ТАСС). Он уточнил, что сумма сделки составила 138 млрд рублей. Теперь, напомнил Костин, сделку ждет одобрение соответствующих органов.

Сам Галицкий покидает компанию, сохранив свою долю в «Магните» в размере 3%.

Глава ВТБ заявил в Сочи, что уже в ближайшее время в «Магните» будет назначено новое руководство. Костин допустил слияние «Магнита» с другими ретейлерами, работающими на российском рынке. Также он не исключил дальнейшей экспансии «Магнита».

Как позже сообщил первый зампред ВТБ Юрий Cоловьев, совет директоров «Магнита» в пятницу, 16 февраля, рассмотрит отставку гендиректора Сергея Галицкого и назначение на его место финансового директора Хачатура Помбухчана. По его словам, менять название ретейлера не планируется. «Происходит рестайлинг, название магазина меняться не будет, будет рестайлинг, обновление. Это происходит, программа была запущена в прошлом году, мы собираемся ее немножко ускорить», — сказал Соловьев.

Галицкий основал «Магнит» в 1994 году. В апреле 2016 года Галицкий снизил долю в капитале «Магнита» с 38,7% до 35,3%, чтобы финансировать личные проекты. В декабре 2017 года он продал еще пакет акций.

Отметим также, что имя Сергея Галицкого фигурирует в «кремлевском докладе» США.

Фото — Forbes