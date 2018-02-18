Никол Пашинян: «Мы хотим, чтобы Армения была республикой, а не чьим-то приграничным поместьем» — фоторяд

Лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян в своем выступлении на вчерашнем втором съезде партии «Просвещенная Армения» сказал: «Мы хотим, чтобы Армения была республикой, в отличие от сегодняшней известной формулировки, мне на ум прямо сейчас пришло слово – «бдешхутюн», чье-то приграничное поместье, с проявлениями чего мы сталкиваемся каждый день, каждый час, каждый месяц». По словам Никола Пашиняна, такую республику можно создать только через широкое гражданское соглашение.

Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, переизбранный председателем партийного совета, в своем выступлении отметил, что за последние два года партия прошла серьезный путь: «Оглядываясь назад на стоявшие перед нами вызовы, уже можно утверждать, что в течение этих двух лет мы прошли институциональные, решающие этапы, сформировали региональные советы, участвовали в выборах в органы местного самоуправления, выступали с антикоррупционными инициативами, побывали в отдаленных селах Армении, представляя людям идеи партии».

Эдмон Марукян сказал, что всех их – партию «Гражданский договор», «Просвещенную Армению» и «Республику», объединило виденье о создании европейского государства, для которого «они не щадили сил», и три политические силы создали вместе партийный альянс «Елк». «Через тернии к звездам», – привел поэтическое сравнение Эдмон Марукян.

В свою очередь, член совета «Просвещенной Армении» Мане Тандилян в своем выступлении подчеркнула, что одним из главных вызовов, стоящим перед Арменией, является эмиграция, и что никто в сегодняшней Армении не может проложить себе путь без кумовства, поэтому они вместе с народом должны взяться за дело строительства крепкого государства: «Эта борьба должна вестись оппозицией повсюду, и в политике, и на уровне местных властей. «Просвещенная Армения» работает над этим каждый день и каждый час».

Лидер партии «Республика» Арам Саргсян рассказал собравшимся о том, как вступил в политику Эдмон Марукян.