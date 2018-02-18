Герберт Макмастер: обвинения спецпрокурора Мюллера в адрес России «неопровержимы»

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер считает «неопровержимыми» выдвинутые накануне в Соединенных Штатах обвинения в адрес российских граждан во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом он заявил в субботу в Мюнхене на международной конференции по безопасности, передает Радио Свобода.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступивший в Мюнхене перед Макмастером, заявил об обвинении: «Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней». Представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила удивление обвинением, написав, что 13 российских граждан, которых ФБР подозревает во вмешательстве в президентскую кампанию, вряд ли могли оказать на нее хоть какое-то влияние. Выступая в Мюнхене, Лавров также назвал «мифом» заявления о «глобальной российской угрозе», с которыми накануне там же выступил президент Украины Петр Порошенко.

В обвинительном заключении, подписанным специальным прокурором Робертом Мюллером, говорится, что сотрудники так называемого «Агентства интернет-исследований», выдавая себя за американцев, через соцсети агитировали граждан США, в том числе в поддержку кандидатуры Дональда Трампа. О какой-либо координации их действий со штабом Трампа в обвинении не говорится. Один из обвиненных – Евгений Пригожин, который, как утверждается, финансирует петербургское «Агентство интернет-расследований», известное также как «фабрика троллей».

Президент США Дональд Трамп, который ранее публично высказывал сомнения в российском вмешательстве в выборы, подчеркнул, что российское вмешательство началось еще в 2014 году – задолго до того, как он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Он вновь заявил об отсутствии каких-либо доказательств «сговора» его окружения с российской стороной.

Фото — Радио Азатутюн