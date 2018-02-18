Эдмон Марукян: третий срок Сержа Саргсяна для блока «Елк» неприемлем — видео

«Не может в блоке «Елк» какая-либо дискуссия завершиться в пользу властей», — заявил вчера на пресс-конференции по завершению второго съезда партии «Просвещенная Армения» ее председатель Эдмон Марукян, отвечая на вопрос, есть ли в блоке «Елк» разногласия по поводу премьерства Сержа Саргсяна.

По словам Эдмона Марукяна, все их дискуссии завершились в пользу благополучия Республики Армения: «Мы разные политические деятели, с разными мнениями, прошедшие разный путь, мы обогащаем друг друга разными видениями и подходами по разным вопросам. Вы не этой трибуне увидели, что блок «Елк» не имеет такой проблемы».

Эдмон Марукян заверил, что третий срок Сержа Саргсяна для блока «Елк» неприемлем: «В этом вопросе в блоке никакого противоречия. Нет какого-либо приемлемого варианта в этой ситуации. Остальные вопросы обсудим».