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20:44 | Февраль 17 2018

Президент Украины: Россия уже начала мировую гибридную войну

Президент Украины: Россия уже начала мировую гибридную войну

Радио АзатутюнПрезидент Украины Петр Порошенко считает, что Россия уже начала мировую «гибридную» войну. Выступая на в Мюнхене на международной конференции по безопасности, он заявил, что современные проблемы мировой безопасности имеют не только общие признаки, но общее происхождение. «Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», – подчеркнул президент Украины.

Порошенко обратил внимание на то, что намерения России проявляются и в поддержке маргинальных радикальных партий в разных странах мира. Президент Украины привёл также в качестве примера действий Москвы активность интернет-троллей и производство фейковых новостей, которые, по его мнению, поощряются Россией.

Фото — Радио Азатутюн

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Рубрики: Международные

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