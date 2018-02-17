Турецкая армия применила напалм и химоружие в Африне: командование курдской самообороны

Турецкая армия применяет запрещенное международной конвенцией оружие в боях на сирийско-турецкой границе, сообщил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

По его словам, турецкие военные практически не продвигаются в Африне, а проводят «операции из серии «пришли — ушли», характерные для сил самообороны. «Турецкая армия обладает самолетами, танками, ракетами и использует оружие, запрещенное международной конвенцией, — напалм и снаряды с хлором. Также разница в количестве бойцов. У них десятки тысяч террористов, помимо турецких военных», — сказал Хеду.

По данным сирийского национального агентства САНА, в больницу Африна доставили шесть человек с симптомами удушья из-за отравляющих веществ, которые турецкие военные применили в деревне Аранда.

Турецкий Генштаб 20 января начал операцию «Оливковая ветвь» против отрядов курдов в сирийском кантоне Африн. Вместе с турецкими военными действуют боевики «Сирийской свободной армии». Ранее курды уже обвиняли Турцию в применении напалма, но в Генштабе заявили, что не используют оружие, запрещенное международными договорами, и что его вообще нет на вооружении турецкой армии.

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