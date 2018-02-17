Парламент Нидерландов принял два документа о признании Геноцида армян

Нижняя палата парламента Нидерландов признала Геноцид армян, приняв две резолюции по этому вопросу. Как сообщает издание NLTimes, нижняя палата голландского, в четверг одобрила две резолюции о Геноциде армян 1915 года.

В первом принятом документе говорится, что нижняя палата парламента Нидерландов «признает Геноцид армян». В другом проекте содержится призыв к министру правительства Нидерландов или государственному секретарю посетить Армению для участия в церемонии поминовения жертв Геноцида армян в апреле.

Оба законопроекта представил член Христианского союза Джоэл Вурдевинд. За резолюции проголосовали все четыре коалиционные партии.

Ранее, в декабре 2004 года, Нижняя палата парламента Нидерландов приняла резолюцию о Геноциде армян, в которой призвала правительство выступить с позиций признания Геноцида армян и постоянно поднимать этот вопрос в отношениях с Турцией. В то время проект был представлен также парламентской фракцией партии «Христианский союз» и получил подавляющее большинство голосов.

С подробностями можно ознакомиться на сайте Армянской службы «Голоса Америки»