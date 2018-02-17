«Для Алиева это станет самоубийством»

«Вовсе необязательно. Где-то мы должны быть счастливы, что президент Азербайджана делает такие заявления, принимая во внимание его уровень, или внутреннюю ситуацию в его стране, и внешнее давление в связи с состоянием демократии. Они для нас однозначно выгодны. Пусть он продолжает в таком же духе», – сказал в интервью «Аравот» секретарь фракции «Движение-88» парламента Арцаха Гагик Багунц, отвечая на вопрос, должны ли Ереван и Степанакерт пересмотреть свою политику в связи с очередным пламенным заявлением Алиева относительно Еревана и Зангезура.

«Я думаю, что если ситуация в Азербайджане крайне ухудшится, Алиев может пойти на такую ​​глупость и начать военные действия, но это станет для него самоубийством», – подчеркнул наш собеседник.

Подробности читайте в газете «Аравот» от 15.02.2018г