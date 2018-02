Советник Трампа: Россия ответит за киберагрессию на международной арене

Радио Свобода. Россия заплатит за акты киберагрессии на международной арене, заявил в пятницу в интервью телеканалу CNBC высокопоставленный представитель американской администрации Роб Джойс. По его словам, «России необходимо осознать, что в своих действиях за границей она обязана вести себя ответственно».

White House cybersecurity coordinator, Rob Joyce, says "Russia needs to be held responsible" for the NotPetya cyberattack at @MunSecConf #MSC2018 https://t.co/WxVdHqQ0Wk pic.twitter.com/fbmoxlc93t

