Мюнхен-2018: соло Порошенко, тень Путина и бенефис Байдена — Deutsche Welle

Что делать, когда мировой порядок дает трещины и растет опасность столкновения крупных держав? Участники мюнхенской конференции по безопасности ищут ответы. Репортаж Deutsche Welle с первого дня форума.

Мюнхенская конференция — 2018 — это когда две женщины говорят о возросшей опасности войны в Европе и связанным с этим увеличением расходов на оборону, о новых самолетах и танках, а сидящие в зале — в основном седовласые мужчины, многие в погонах — аплодируют. Крупнейший в мире форум политиков и экспертов в области безопасности открылся в пятницу, 16 февраля, в столице Баварии выступлением министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), и ее французской коллеги Флоранс Парли. 54-я Мюнхенская конференция проходит в необычных условиях — в Германии уже более четырех месяцев нет полноценного правительства. Но приставка «и.о.» не помешала фон дер Ляйен, которая сохранит свой пост в новом кабинете консерваторов из блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и социал-демократами, выступить с амбициозной речью.

Суть этого выступления — Германия и Франция хотят реформировать и усилить оборонную политику Евросоюза. Это происходит на фоне, с одной стороны, продолжающегося украино-российского конфликта и опасений стран Восточной Европы, членов ЕС и НАТО, а с другой — заявлений нового руководства США о том, что европейцам придется больше тратить на оборону, если они хотят и дальше полагаться на военную мощь Вашингтона. Оба министра упоминали Украину как страну, где начались события, изменившие мир. Фон дер Ляйен вспомнила и о «российской агрессии», и о достигнутых три года назад, но так и не выполненных Минских соглашениях.

Порошенко с флагом ЕС из Авдеевки

Ожидалось, что об этих соглашениях будут говорить в Мюнхене, но уже ставшую традиционной встречу в «нормандском формате» на уровне глав МИДов Украины, России, Германии и Франции перенесли на сутки — с 16 на 17 февраля. Первым и единственным выступлением украинского политика в рамках Мюнхенской конференции стала речь президента страны Петра Порошенко уже вечером, под занавес основной части форума.

Новых идей украинский президент, ежегодно выступающий в Мюнхене, на этот раз не обнародовал. Порошенко говорил по-английски, его выступление несколько раз срывало аплодисменты. Он повторил свой же известный тезис о том, что Россия — «корень многих проблем» в современном мире, призвал поддерживать Киев и не проводить политику умиротворения Москвы. В связи с этим Порошенко критиковал планы строительства газопровода «Северный поток — 2», называя проект «попыткой расширения политического и экономического влияния» России. Фактически это была критика в адрес правительства Германии, недавно одобрившего сделку.

Петр Порошенко остался верен себе в попытке донести живые свидетельства войны из далекого Донбасса в Королевский зал фешенебельной гостиницы «Баварский двор», где проходит конференция. Во время своего почти 20-минутного выступления он достал флаг Евросоюза, который, по словам Порошенко, украинские военнослужащие водрузили в Авдеевке, рядом с Донецком, на передовой. В этой войне Украина видит себя форпостом западного мира, форпостом Европы, повторял украинский президент. На одной из прежних конференций в Мюнхене он демонстрировал паспорта российских граждан, взятых в плен в Донбассе.

Байден: Россия должна заплатить за свои действия

Как и в предыдущие несколько лет, во время многих дискуссий в Мюнхене витала тень российского президента Владимира Путина, произнесшего в 2007 году здесь свою «мюнхенскую речь», которую восприняли как угрозу возвращения холодной войны. Эту речь упомянул и Порошенко. Он призвал Запад признать, что тогда сигналы Кремля не были услышаны.

Самое яркое выступление первого дня конференции состоялось поздним вечером — в половине одиннадцатого. Поскольку ни канцлер Меркель, ни вице-президент США Майк Пенс в Мюнхен на сей раз не приехали, главной звездой оказался Джо Байден — бывший вице-президент США. Несмотря на поздний час, он произнес речь при полном зале, встретившем его бурными овациями. Это выступление предваряло дискуссию на тему «Свидетели разрушения? Мировой либеральный порядок под угрозой». Байден много и эмоционально говорил о России и ее противостоянии западному миру. По его мнению, это страна, «переживающая серьезный упадок» из-за стареющего и сокращающегося населения. Желая сохранить власть, Кремль, по словам Джо Байдена, пытается среди прочего ослабить НАТО и подорвать западные демократии.

Байден призвал не сидеть сложа руки, усилить мировой либеральный порядок, а самое главное — «объяснить людям простым языком, что происходит». Он также призвал заставить Россию заплатить за свои действия, в том числе путем санкций. При этом Байден отметил, что нужно продолжать диалог с Россией и видеть разницу между «российскими клептократами и российским народом».

В целом конференция, организаторы которой озаглавили специально подготовленный доклад «К краю пропасти и обратно?», призвана найти пути, как снять возросшую угрозу конфронтации между крупными странами. В первую очередь подразумеваются Россия и США. Их отношения обещают стать главной темой второго дня форума.

Фото — Deutsche Welle