Вазген Манукян: «Период Движения почти забыт» – «Азг»

– «Но внутри партии до самого конца не знали о кандидате, и даже бывало, что узнавали по утечкам в прессе, до как как начались официальные обсуждения по нему…

– Это черный ящик, а как принимаются решения внутри Республиканской партии, это не наше дело. Их партия – большинство, они решают. А как еще должно быть? Это мог быть закон, при котором президента избирает не парламент, а парламент, плюс какой-то орган. Существуют разные модели. В нашем случае, при выборах президента нужен большой порог голосов, который большинство в одиночку не может обеспечить. Парламентская республика всегда была для меня приемлемой моделью. Когда я был премьер-министром и Левон Тер-Петросян председателем Верховного Совета, мы были парламентской республикой, но в системе управления имелись недостатки, которые привели к противоречиям между мной и Тер-Петросяном, и поэтому нам пришлось выбирать либо президентскую систему, либо парламентскую систему правления. Тогда мы временно перешли к президентской системе, чтобы обеспечить переходный период. Но парламентский строй соответствует моему пониманию в плане управления страной, и сейчас будет действовать это. Одним словом, кандидатура президента выдвинута, я знаю его, хотя и не очень близок с ним, рассматриваю позитивно, но что будет дальше – это покажет жизнь.

– Карабахская проблема в настоящее время вроде входит в новый этап, в процессе выявились новые нюансы. Если бросить ретроспективный взгляд, что мы сделали правильно, а что – не настолько, за эти тридцать лет в вопросе, ради которого Вы вступили в борьбу?

– Ситуация в мире постоянно меняется. Существует угроза – она ​​существует и сейчас, и было пять лет назад, и еще раньше, когда Азербайджан начал войну. Эта угроза никогда не исчезнет, ​​потому что страна не может достичь своей цели посредством политических переговоров – вернуть Арцах в состав Азербайджана, это исключено. Этого не может быть ни под давлением США, ни России, ни какой-либо другой страны. Даже если Республика Армения захочет этого, Арцах не войдет в состав Азербайджана. А поскольку азербайджанское руководство хочет именно этого, ей остается только война. Так что, мы всегда находимся перед угрозой войны. Миссия властей Армении должна состоять в том, чтобы оттягивать этот вопрос и изнашивать эту ситуацию.

Мариетта ХАЧАТРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Азг»