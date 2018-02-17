«Азербайджан может напасть в любой момент»: Норат Тер-Григорянц – «168 жам»

«Даже без американской разведки все и так ясно, если власти Азербайджана уже указывают, что им принадлежит уже даже не Карабах, а Ереван, и он набирает силу и вооружается. Вам известно, что если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. В Азербайджане приобрел столько вооружения, военных средств, что может напасть в любое мгновение, он просто ищет удобный момент, когда ослабнет бдительность армянской стороны, возникнет межправительственная напряженность, когда в стране начнутся разные беспорядки.

То есть, он может нанести удар и начать войну в любой момент. Поэтому наша задача – всегда быть начеку, заниматься военной подготовкой, вооружаться, поменять структуру системы, поменять тактику, оборону, систему ведения огня, поменять систему координации, совершенствоваться по спирали, а не по кругу, и очень серьезно относиться к безопасности наших обеих стран», – такое мнение относительно доклада Национальной разведки США придерживается бывший начальник Генштаба Министерства обороны Армении (1992-1995гг.), Герой Арцахской войны, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц.

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»