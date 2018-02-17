Спикер палаты представителей США: «Эти русские вовлечены в наглую и систематическую атаку на нашу политическую систему»

Голос Америки. Законодатели от обеих партий призвали к действиям после того, как группа спецпрокурора Робертом Мюллером заявила о предъявлении обвинений группе граждан РФ, уличенных в незаконном вмешательстве в американские выборы.

Пол Райан, республиканский спикер Палаты представителей опубликовал заявление, в котором, в частности, сказано: «Эти русские вовлечены в наглую и систематическую атаку на нашу политическую систему». Он также призвал защитить будущие американские выборы от внешнего вмешательства.

Сенатор-демократ Марк Уорнер пообещал оказывать давление на компании, управляющие социальными сетями, чтобы те были «намного более агрессивными и проактивными при реагировании на эту угрозу».

Призыв к действиям, исходящий от обеих партий, стал отходом от ранее происходивших споров между республиканцами и демократами о ходе российского расследования – что вызывало сомнения, что Конгресс сможет предпринять эффективные действия.

Некоторые демократы заявили, что президент Дональд Трамп теперь должен прекратить настаивать на том, что вмешательство России в выборы не более, чем «фейковые новости». Сенатор Брайан Шатц написал в «Твиттере»: «Это ОЧЕНЬ хорошо изготовленная фальшивка».

Другие законодатели потребовали немедленного введения санкций в отношении России – соответствующий закон Конгресс принял в прошлом году, однако администрация Трампа не имплементировала его.

Республиканец Девин Нунес, глава Комитета по разведке Палаты представителей, назвал правительство президента РФ Владимира Путина – «угрозой американским интересам».

Демократ Адам Шифф назвал предъявление обвинений «значительным шагом вперед». Он подчеркнул, что обвинения «оставляют открытым жизненно важный вопрос о том, сыграли ли американцы, в том числе связанные с кампанией Трампа, какую-то осознанную роль в рамках активных мероприятий России».

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