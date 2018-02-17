Турки Германии возмущены: депутат Бундестага назвал их «безродными погонщиками верблюдов» и «отребьем»

Радио Азатутюн. Турецкая община Германии собирается подать в суд на депутата Бундестага от ультраправой националистической партии «Альтернатива для Германии» Андре Поггенбурга, который накануне назвал турок «безродными погонщиками верблюдов» и напомнил им о геноциде 1,5 миллионов армян.

Это скандальное заявление прозвучало во время собрания, традиционно проводимого в Германии в предшествующую празднику Пасхи Великую среду, когда представители политических партий, сидя за пивными столами, резко критикуют противников.

«На счету этих торговцев тмином геноцид 1,5 млн армян, и они еще хотят учить нас истории и говорить нам о родине? Этим сумасшедшим нечему нас научить. Этим погонщикам верблюдов следует указать на их место – очень далеко от Босфора, в их глинобитных хижинах с многочисленным женщинами», — сказал Поггенбург.

Миллионы проживающих в Германии турок стали мишенью для критики немецкого политика-националиста после того, как турецкая община подвергла критике предложение назвать Министерство внутренних дел Германии Министерством родины. «Сосредоточение внимания на термине «родина» вместо распространения терпимости еще больше углубит разделительные линии», — заявил лидер турецкой общины Германии.

«Они считают, что вправе нас учить? — возразил Погенбург, не пожалев также тех, кто имеет двойное гражданство — Турции и Германии. «Они, на самом деле, являются не имеющим родины отребьем, в котором Германия не нуждается», — добавил немецкий оппозиционный политик.

Более того, присутствовавшие на собрании правых националистов немцы приветствовали депутата третьей по величине парламентской фракции бурными и продолжительными аплодисментами. Некоторые даже воскликнули: турок следует депортировать.

Однако в политических кругах Германии выступление лидера националистов было воспринято неоднозначно. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал его, призвав воздержаться от призывов, сеющих ненависть.

А председатель организации, координирующей турецкую общину Германии, Гокай Шофоглу пригрозил подать в суд на политика. «Мы не можем проглотить или забыть такие оскорбления. В конце концов, эти заявления звучат со стороны партии, которая сейчас занимает место в парламенте Германии», — заявил Гокай Шофоглу.

Ультраправая националистическая партия «Альтернатива для Германии» на состоявшихся прошлой осенью парламентских выборах получила 13% голосов, впервые после Второй мировой войны став третьей по величине фракцией Бундестага.

Средства массовой информации отмечают, что этот новый скандал в турецко-германских отношениях возник накануне визита премьер-министра Турции в Берлин. Перед отъездом в Берлин Бинали Йылдырым не скрывал, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который несколько месяцев назад назвал власти Германии «фашистами» и «пережитками нацизма», теперь уже стремится улучшить отношения с этой ведущей страной Евросоюза.

И, пожалуй, именно поэтому, посетив Берлин спустя несколько часов после этих скандальных заявлений в адрес турок, Йылдырым никак на них не отреагировал. Напротив, в интервью Общественному телевидению Германии премьер-министр Турции призвал забыть взаимные оскорбления. «Давайте откроем новую страницу в двусторонних отношениях, забудем прошлое и построим гораздо более глубокие и широкие отношения», — сказал он.

Уже сегодня Анкара, по сути, сделала первый серьезный шаг в этом направлении: турецкий суд принял решение об освобождении под залог корреспондента немецкой газеты Die WeltДениз Юджель, которого власти Турции более года продержали в тюрьме по обвинениям в пособничестве терроризму и распространении ненависти. «Это хорошо, но этого недостаточно», — приветствуя данное решение Анкары, сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы знаем, что есть и другие случаи, есть люди, возможно, не настолько известные, которые продолжают оставаться в тюрьме. Мы надеемся, что в их случае также будут предприняты быстрые и соответствующие Конституции процедуры. Вчера я передала это послание также премьер-министру Турции», — сказала Меркель.

Фото — Радио Азатутюн