В «Поплавке», «Козырьке» и «Сквознячке» формировались идеи, ведущие к независимости

Идеи независимости, ведущие к независимости, формировались в трех кафе – «Поплавке», «Козырьке» и «Сквознячке». В 70-е годы именно там собирались писатели, литературоведы, поэты, которые сформировали дальнейший прорыв 1988 года. Такое мнение высказал преподаватель Американского университета Армении Ваграм Тер-Матевосян во время общественных обсуждений 15 февраля по теме «Движение 1988 года: переосмысливая значение Площади», организованных вчера EVN Report.

По его словам, 1988 год был и прорывом, и началом, и продолжением. Мероприятие было организовано в преддверии 30-летия Карабахского движения. Участники вспомнили о массовых демонстрациях 1988 года, призывающих к воссоединению Нагорного Карабаха и Советской Армении. Организаторы мероприятия выразили обеспокоенность тем, что новое поколение не настолько информировано об этом движении.

Ваграм Тер-Матевосян указал, что движение 1988 года было одним из крупнейших движений протеста в советской истории. По его словам, пробуждение началось в 1960-х годах, когда был демонтирован памятник Сталину, а в 1967-ом году была возведена ​​статуя Матери-Армении. Были построены Матенадаран, установлены памятники Григору Татеваци, Сасунци Давиду, Вардану Мамиконяну. «Все это оставило след на общественных настроениях. В 70-е годы молодые люди стали больше интересоваться духовной музыкой и начали вступать в брак в церкви. В 70-х годах были арменизированы наименования нескольких деревень».

Присутствовавший на обсуждении преподаватель ЕГУ Арутюн Марутян процитировал мысль Владимира Ленина: «Для революции недостаточно, чтобы низы не хотели жить как прежде, для нее требуется еще, чтобы и верхи не могли управлять как прежде».

Затем он затронул роль и важность лозунгов во время революций. По словам Арутюна Марутяна, лозунги, которые родились во время Карабахского движения, содержат о данном периоде огромное количество информации. «По лозунгам удобно следить за этапами общественных процессов. Особенность создаваемых во время Карабахского движения лозунгов в том, что большинство из них отражали не программные положения отдельных партий или политических движений, а тревоги людей, оценки тех или иных событий».

Г-н Марутян считает, что лозунги в тот период времени взяли на себя функцию свободной прессы.