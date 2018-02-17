«Уравновешенная» позиция сопредседателей и ЕС поощряет Алиева

Собеседник «Аравот» — ведущий эксперт Центра региональных исследований, посол по особым поручениям президента РА в 1992-95гг, глава Службы национальной безопасности Армении в 1994-95гг. Давид Шахназарян

— Господин Шахназарян, 30 января президент Армении Серж Саргсян в ходе выступления в МИД заявил, что уже настало время пересмотреть и актуализировать стратегию национальной безопасности Армении. На Ваш взгляд, какие именно направления нуждаются в пересмотре?

— Давно уже возникла необходимость актуализации стратегии национальной безопасности Армении, принятой в 2007 году: геополитические и региональные события терпят изменения довольно динамично, все время появляются новые вызовы, и, на мой взгляд, этот документ необходимо регулярно модернизировать. Полагаю, в новую концепцию необходимо включить как минимум два положения. В первую очередь, закрепить сбалансированную и многостороннюю внешнюю политику Армении.

— Уточните, пожалуйста, в каком направлении? Потому что принято считать, что со стороны Армении многовекторная политика и без того ведется в рамках подхода «и-и».

— Внешнюю политику за последний год я оцениваю положительно, принципы себя оправдывают, и их не нужно менять. Внешняя политика должна оставаться сбалансированной и многовекторной, но более активной и инициативной. В частности, поддерживая стратегические отношения с Россией необходимо развивать и уравновешивать отношения с ЕС и США, Ираном и Израилем, а также углублять многостороннее сотрудничество с Китаем и Индией.

Второй пункт, который необходимо закрепить в стратегии национально безопасности Армении, это реальная и эффективная борьба с коррупцией, поскольку независимо от того, насколько положительна динамика в развитии экономики, этого недостаточно для решения проблем национальной безопасности.

— Необходимость пересмотра стратегии национальной безопасности также обусловлена войной в апреле 2016 года. Что нужно сделать в данном направлении?

— Все это я рассматриваю в более общем контексте. Семилетняя программа модернизации Вооруженных Сил – это всего лишь одна сфера, армия – последний способ обеспечить национальную безопасность. Система национальной безопасности — очень широкая область, от внешней политики до экономики. А после апрельской войны, на мой взгляд, мы не извлекли все необходимые уроки, но, в первую очередь, необходимо вести сбалансированную и многостороннюю внешнюю политику соответствующую стремительным геополитическим и региональным изменениям.

— Параллельно с последним региональным визитом сопредседателей Минской группы ОБСЕ произошли достойные внимания события. Президент Азербайджана сделал скандальное заявление «о возвращении Еревана и Зангезура», на границе был убит наш солдат, сопредседатели вновь сделали уравновешенное заявление, в котором призвали стороны «воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий». Тем не менее, адресного заявления сделано не было. Как Вы прокомментируете последние события вокруг карабахского урегулирования?

— К заявлению Алиева «о возвращении Еревана и Зангезура» необходимо отнестись серьезно, и на это есть несколько причин. Алиев сделал это заявление, когда сопредседатели Минской Группы ОБСЕ все еще находились в регионе. Я уверен, что и Алиев, и сопредседатели остались недовольны этой встречей. Сопредседатели вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта – на основе основополагающих принципов Хельсинкского акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение народов, а это противоречит политике Алиева.

Я уверен, что сопредседатели на встрече с Алиевым вновь подняли вопрос о требовании внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. А также подняли вопрос о необходимости предпринять шаги в направлении создания доверия между конфликтующими сторонами. А все это не входит в планы Алиева, и я уверен, что Алиев поднял исключительно вопрос о возвращении территорий. Вышеупомянутое заявление Алиева, сделанное после этой встречи, не следует связывать только с предвыборным фактором, и даже если это предвыборная агитационная уловка, то она свидетельствует о попытке Алиева еще больше разжечь радикальные настроения в азербайджанском обществе. Кроме того, это четкое послание сопредседателям: именно так он реагирует на призыв посредников к созданию механизмов доверия.

Своим заявлением Алиев пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в Армении, надеясь, что и в Армении также начнут звучать радикальные и экстремистские призывы, например, о том, что необходимо прекратить переговоры. Поэтому, и политические силы, и общественные организации, и экспертное сообщество должны воздерживаться от таких призывов и не попасться в западню, устроенную Алиевым.

Более того, Армения должна довольно активно выражать свою приверженность формату Минской Группы ОБСЕ и мирным переговорам, которые не противоречат интересам армянской стороны. Позиция Армении по урегулированию ясна: территории взамен на международное признание статуса Республики Арцах. Очевидно, что Карабахское урегулирование возможно исключительно путем компромисса, и изменение линии соприкосновения без уточнения статуса создаст еще более взрывоопасную ситуацию, чем та, что есть сегодня. А Азербайджан, очевидно, что пытается провалить переговорный процесс, поскольку то русло, в котором процесс продвигается, абсолютно не соответствует его видению.

Шаг Алиева, на мой взгляд, имеет и другие мотивы, о которых мы поговорим позже. Наверное, единственное, в чем Алиев все еще не ошибся, это отсутствие надлежащей реакции со стороны международного сообщества в ответ на его заявление о «возвращении Еревана и Зангезура». Нет реакции ни от сопредседателей, ни от сопредседательствующих стран, ни от ЕС. После этого заявления министр иностранных дел Азербайджана в Брюсселе провел встречу с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, более того, было сделано заявление о то, что ЕС с Азербайджаном тоже собирается подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, и ни слова о вышеупомянутом заявлении Алиева. Подобный «уравновешенный» подход ЕС поощряет воинственную политику Алиева.

Если рассматривать приоритеты во внешней политике Алиева за последние 7-8 лет, то необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что еще до 2013 года, когда Армения собиралась подписать с ЕС соглашение об ассоциации, мишенью для Азербайджана был ЕС с «икорной политикой». С 2013 года, когда стало известно о членстве Армении в Таможенном союзе и ЕАЭС, Азербайджан начал свои выпады против России и стран ЕАЭС. А после подписания соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, Азербайджан начал работать с ЕС и сейчас собирается подписать соглашение.

Здесь есть одно важное обстоятельство: в соглашении, которое Армения подписала со всеми 28 странами ЕС, четко закреплено, что мирное урегулирование Карабахского конфликта должно быть основано на вышеупомянутых принципах международного права, сейчас Азербайджан собирается подписать подобный документ с ЕС, и чрезвычайно важно, чтобы внешнеполитическое ведомство Армении, а также парламентская дипломатия вели целенаправленную политику для того, чтобы как можно скорее в текущем году нынешний Европарламент ратифицировал соглашение ЕС-Армения. Очевидно, что Алиев в последние годы преследовал цель получить у международного сообщества право на войну и сейчас пытается продолжить эту политику, забывая о провале своих планов в апрельской войне 2016 года и необходимости извлечь уроки из всего этого. Очевидно, что эта политика не могла дать результаты, а после подписания соглашения между ЕС и Арменией эти планы и вовсе обречены на провал.

— Фактически, в ЕС тоже не против иметь такого партнера как Азербайджан, руководство которого, согласно ряду публикаций в западных СМИ, погрязло в коррупционных сделках.

— Да, и подобная снисходительность поощряет воинственную политику Алиева. Позвольте привести пример: когда северокорейский лидер Ким Чен Ын сделал радикальные заявления, международное сообщество выступило с критикой и осуждением, а Совбез ООН ввел санкции. Толерантность международного сообщества в отношении высказываний Алиева напрямую способствует продолжению проводимой им милитаристской политики. Как со стороны Минской Группы ОБСЕ, так и со стороны ЕС адекватной оценки еще не было, а «сбалансированные оценки» в заявлении сопредседателей были безадресными.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «АРАВОТ»

16.02.2018г