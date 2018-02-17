Армения будет вынуждена покупать оружие по более высокой цене

Эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности (АИМОБ) Армен Варданян – о санкциях США

– Согласно докладу под названием «Глобальная оценка угроз», опубликованном директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом, напряженность вокруг Нагорного Карабаха в 2018 году может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. То, что военные действия в любой момент могут перейти в широкомасштабные военные действия, ни для кого не является секретом. Тем не менее, как Вы относитесь к констатации этого факта со стороны США, какое это может иметь влияние с точки зрения возможности новой эскалации?

– Директор Национальной разведки США не впервые представляет Сенату подобный доклад. Эти доклады составляются каждый год. Но это вовсе не означает, что в Арцахе обязательно будет война. Это означает, что учитывая некоторые факторы, есть большая вероятность возобновления военных действий. В данном случае, основанием для такого прогноза, согласно докладу, является «нежелание обеих сторон идти на компромисс, усиление давления со стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия». В докладе 2017 года также говорилось о большой вероятности возобновления военный действий, но жизнь показала, что этого не произошло. Следовательно, до тех пор, пока конфликт не разрешен, мы всегда должны быть готовы к войне.

– В правительстве США предупредили, что если Армения подпишет контракты с компаниями военно-промышленного комплекса России, то может оказаться под санкциями. Как Вы прокомментируете это? Будет ли Армения вынуждена пересмотреть политику «и-и»?

– Это не первый случай, когда в результате санкций по отношению к России страдает и Армения тоже. Если раньше в результате сакций страдали армянские филиалы российских компаний, оказавшихся под санкциями, то сейчас речь идет о том, что Армения может пострадать из-за санкций по отношению к военно-промышленному комплексу России. Сейчас Армения, или должна окольными путями приобрести оружие у России, или найти альтернативные источники для покупки оружия. Однако в этом случае, если мы будем покупать оружие не у страны-члена ЕАЭС, то будем вынуждены платить дороже, поскольку согласно таможенному законодательству ЕАЭС после 2022 года в случае покупки оружия у стран, не входящих в этот союз, страны-члены должны платит на 20% больше таможенных пошлин. Согласно одной из норм соглашения ЕАЭС, планируется, что Армения до 2022 года будет освобождена от растаможивания продукции военного назначения, но после этого должна будет платить на 20% больше таможенных пошлин.

– В будущем году США не предоставит финансовых средств для военной помощи Армении и Азербайджану. Армении будет предоставлена помощь в размере 4 млн. долларов, 3,24 из которых – для экономических целей. Как это понимать? Считать ли это определенным месседжем из Вашингтона?

– Необходимо отметить, что администрация Трампа во всем мире сокращает американскую помощь. Так что, нельзя говорить, что это направлено конкретно против Армении. Даже для Украины и Грузии, которые всегда получали помощь от США, в последние годы эту помощь сократили. Американские чиновники заявляют, что они в отношениях с Арменией пытаются от финансовой помощи перейти к осуществлению экономических инвестиций. Например, в прошлом году говорили о том, что, возможно, американские компании инвестируют в энергетическую сферу Армении до 8 млрд. долларов. Тем не менее, будем надеяться, что Конгресс не утвердит данное предложение администрации Трампа, и в ближайшие годы Армения хотя бы в размере 20 млн. долларов получит финансовую поддержку от США, поскольку размер финансовой помощи другим странам окончательно утверждает Конгресс.

– Намек о санкциях, сокращение бюджета, в том числе и военного, могут ли создать тупиковую ситуацию в армяно-американских отношениях?

– Одно нужно констатировать: сегодня Армения для США не имеет большого стратегического значения. Армения является для США всего лишь хорошим другом. Даже Турция, которая в последние годы имеет не очень гладкие отношения с США и даже угрожает Вашингтону, продолжает оставаться стратегическим партнером США, и об этом не раз заявляли высокопоставленные американские чиновники. Когда мы сравниваем себя даже с другими южно-кавказскими странами – Грузией и Азербайджаном, то и здесь мы находимся в невыгодном положении. Президент США Дональд Трамп в прошлом году в Овальном кабинете Белого дома принял премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, вице-президент Пенс прибыл в Тбилиси, госсекретарь Тиллерсон в Стамбуле встретился с Ильхамом Алиевым, а президент Армении встретился только с помощником заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Тогда как было время, когда Армения в регионе была оазисом демократии, нашего президента в Белом доме принимал президент США. Если мы хотим повысить свою значимость, то должны стать серьезным фактором в регионе.

Беседу вела Нелли ГРИГОРЯН