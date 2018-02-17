Армен Саргсян выразил согласие

Президент Серж Саргсян 16 февраля встретился с выдвинутым от Республиканской партии Армении (РПА) кандидатом на пост президента Республики Арменом Саргсяном, который прежде чем принять решение относительно предложения составляющей большинство в Национальном Собрании политической силы на предыдущей встрече с Президентом Республики попросил время, чтобы провести встречи с различными политическими силами, представляющими широкие слои общественности научными, общественными, благотворительными организациями, представителями деловых кругов и трудовых коллективов, руководством Республики Арцах и структурами, организациями и отдельными личностями Диаспоры.

Армен Саргсян отметил, что завершил намеченные встречи и в результате этих встреч принял своё решение. На встрече Президентом Республики выдвинутый от РПА кандидат на пост президента обстоятельно представил обоснование своего решения.

«Уважаемый господин Саргсян,

Месяц назад я от имени Республиканской партии Армении предложил Вам стать кандидатом на пост президента Республики Армения. Вы пообещали серьёзно подумать об этом. За этот месяц Вы провели множество встреч как с парламентскими, так и внепарламентскими политическими силами, общественными организациями, интеллигенцией, посетили Арцах. Я, конечно, благодаря СМИ внимательно следил за этими встречами. Они также были очень внимательны к Вам, под лупой рассматривали каждый Ваш шаг, анализировали сказанное Вами, Вашу биографию. Конечно, многие личности также анализировали эти встречи, пробовали давать комментарии. В этих комментариях я встречал как трезвые слова, так и курьёзные проявления, но думаю, что ни Вас, ни меня это не обидело. Судя по откликам, Вы продемонстрировали терпимость, терпение и готовность к диалогу. Эти качества чрезвычайно важны вообще в жизни, а в случае с главой государства – просто необходимы. Сейчас, думаю, пришло время, чтобы мы получили ответ.

В случае положительного ответа, конечно, большинство в Национальном Собрании начнёт предусмотренную нашей Конституцией процедуру. Выборы Президента Республики по Конституции должны пройти в первую декаду марта, и я уверен, что эти выборы пройдут хорошо, в условиях солидарности, и их результат станет символом нашей национальной солидарности. Что Вы скажете обо всём этом?»- сказал Президент Серж Саргсян.

Выдвинутый от РПА кандидатом на пост президента Республики Армен Саргсян, прежде всего, выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну и Республиканской партии Армении за проявленное доверие и большие ожидания, отметив, что хорошо осознаёт, что должность Президента Республики, кроме почёта, заключает в себе громадную ответственность.

«В этом была причина, что я попросил Вас дать мне время на размышление – встретиться, подумать, и, как Вы отметили, провести встречи в Республике и также вне Республики, поскольку за это короткое время я побывал также в различных общинах нашей Диаспоры.

Конечно, для меня было особенным новое посещение Арцаха, которое ещё раз убедило меня, что Арцах – не только наша гордость, неотъемлемая часть всего нашего народа и истории, но также наше национальное достоинство. Я бы сказал, в Арцахе мы обрели, или заново обрели нашу национальную гордость, наше национальное достоинство. Встречи, как Вы отметили, господин Президент, проходили в широком спектре, в разных областях Республики и в Ереване с различными кругами, и были для меня очень интересны. Конечно, прежде всего, я встретился с Республиканской партией, Армянской революционной федерацией «Дашнакцутюн», блоком «Царукян» и «Елк», а после этого, как Вы предлагали, с более широкими кругами общественности, не представленными в Национальном Собрании партиями: и традиционными армянскими партиями, и новыми созданными партиями, а также с различными кругами общественности, начиная от интеллигенции, до молодёжи. Я вновь убедился, что в разных сферах многое нужно сделать. И конечно, я согласен с Вами, господин Президент, что я в будущем попытаюсь внести свой вклад, если буду избран Президентом Республики, и во внешних отношениях, во внешнеэкономических вопросах, и в области привлечения инвестиций, но то, что я считаю очень важным, – в сфере укрепления национального единства и в отношениях Армения-Диаспора.

Если позволите, господин Президент, две области, которые думаю, очень существенны, и мои встречи в этих областях, просто, были фактическими доказательствами: одна из них очень близкая моему сердцу сфера – образование. Думаю, будущий президент Республики может играть роль содействуя, поощряя эту сферу.

И второе, для меня, конечно, также очень важное, потому что мы как великий народ, но сравнительно маленькая страна, можем двигаться вперёд и развиваться только если сможем действительно укрепить гражданское общество и снова воодушевить и укрепить дух гражданина. Для этого очень существенно, чтобы каждый наш гражданин с новой силой вновь обрёл веру, надежду, и чтобы внутри общества мы имели чёткий, беспристрастный диалог со всеми — и внутрипартийными, и вообще с широкими кругами общественности. В этом смысле, может, скажу в двух словах, господин Президент, думаю, что задача нового обретения и укрепления не то, чтобы образа, а сущности гражданина XXI века, армянского гражданина важна для меня и, думаю, для Республики и для нашего народа.

После всего сказанного, господин Президент, хочу подчеркнуть, что в круге выдвинутых Вами задач я уверен, что смогу сделать всё, чтобы с честью выполнить возложенную на меня высокую ответственность, чтобы не разочаровать Вас, господин Президент, и те ожидания, которые будут иметь наши соотечественники, будь то в Армении, Арцахе или Диаспоре. Я готов всем своим существом и энергией включиться в это очень ответственное дело, если, конечно, Национальное Собрание изберёт меня президентом», — сказал выдвинутый от РПА на пост президента Армен Саргсян.

Президент Республики выразил надежду, что в соответствии с предусмотренной Конституцией процедурой будут зарегистрированы блестящие результаты.

Пресс-служба Президента Армении