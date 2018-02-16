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20:52 | Февраль 16 2018

Посольство Польши в Москве получило конверт с ядом для насекомых

Посольство Польши в Москве получило конверт с ядом для насекомых

В адрес посольства Польши в Москве поступил конверт с отравой для насекомых. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Onet.

Письма с ядом в адрес дипломатических представительств различных стран в Москве приходят уже несколько дней.

Неизвестные отправители подписали несколько писем именем депутата правящей партии «Единая Россия» Сергея Желязняка, который уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

Конверты с белым порошком на днях поступили в 13 диппредставительств в Москве, в том числе в посольства Венгрии, Болгарии, Румынии, Франции, Нидерландов, Чехии и Польши.

«По соображениям безопасности мы не будем комментировать это дело», — сообщил пресс-секретарь посольства Польши в Москве Лукаш Судный.

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Рубрики: Международные

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