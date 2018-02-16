Турция: шесть журналистов приговорены к пожизненному заключению

Суд в Стамбуле в пятницу приговорил шестерых журналистов к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

Всех журналистов обвинили также в том, что они принадлежали к движению FETO проповедника Футеллаха Гюлена, который Анкара считает террористической организацией. Их осудили «за попытку свержения конституционного строя».

Среди осужденных — Мехмет Алтан, профессор экономики и журналист, а также его брат Ахмед, также журналист. Их обвинили в передаче «закодированных сообщений» на телевизионном ток-шоу за день до путча. Среди осужденных также был известный журналист Назли Иличак.

Конституционный суд ранее вынес решение об освобождении Мехмета Алтана, заявив, что его задержание является нарушением его прав. Однако Апелляционный суд отклонил это решение и решил оставить в тюрьме на время судебного разбирательства.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Турции освободили немецко-турецкого журналиста издания Die Welt Дениза Юселя, который год находился в тюрьме.

Фото — Anadolu