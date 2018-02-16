В ереванской школе представлен ритуал китайской чайной церемонии: фото

16 февраля отмечается китайский Новый год или Весенний праздник – Чуньцзе. Фактически, по китайскому календарю мы сейчас празднуем 4716 год. Празднование Нового Года на Востоке длится около 15 дней и заканчивается 2 марта Фестивалем красных фонарей.

В связи с китайским Новым годом 15 февраля в школе №55 имени Чехова была представлена церемония чаепития. Состоялось также исполнение мелодий в сопровождении китайского народного инструмента.

Заместитель директора по иностранным языкам в школе имени Чехова Татевик Мелконян в беседе с Aravot.am рассказала, что в школе уже четвертый год преподается китайский язык в качестве обязательного третьего иностранного языка.

«Сегодня в школе отмечается китайский Новый год, и все классы нашей школы, изучающие китайский язык, участвуют в китайском чаепитии. Мы проводим самые разнообразные мероприятия, и 2 марта мы отметим окончание празднования китайского Нового года. На мероприятии будет присутствовать посол Китая в Армении. Мы придаем большое значение обеспечению межкультурных связей для наших детей, работаем над системой ценностей, учим их уважать культуру других, а также сохранять свою. В настоящий момент в коле китайский язык изучают примерно 600 учеников, у нас 6 китайских учителей, которых мы считаем членами нашей команды, они очень образованные, добросовестные, требовательные, но не суровые учителя», отмечает Татевик Мелконян.

Добавим, что преподавание китайского языка осуществляется при содействии Посольства Китайской Народной Республики и Армянским филиалом Института Конфуция. Директор Института Конфуция при Ереванском лингвистическом университете им. Брюсова Ян Мейхуа рассказал о китайском новом годе по лунному календарю, а также представил их успехи и достижения.

A директор школы имени Чехова Гаяне Саруханян упомянула об искусстве китайского чаепития, подчеркнув, что этот ритуал поможет детям, участвующим в этом мероприятии, более грамотно готовить чай, который в Китае считается живительным напитком.