Грайр Товмасян подал в отставку с поста главы Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам

Радио Азатутюн. Председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении Грайр Товмасян сегодня подал спикеру парламента Ара Баблояну прошение об отставке. Об этом сообщает Управление по общественным связям Национального собрания Армении.

Согласно другому официальному сообщению, Ара Баблоян предложил кандидатуру Грайра Товмасяна для назначения на вакантную должность члена Конституционного суда.

Накануне после заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА) пресс-секретарь правящей партии Эдуард Шармазанов сказал, что «наша команда разделяет подход Товмасяна». Он сообщил, что на пост председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам будет выдвинута кандидатура бывшего генпрокурора Армении Геворга Костаняна.

«Когда г-н Товмасян сложит с себя депутатские полномочия, я думаю, его депутатское место займет следующий по списку Тачат Вардапетян, который в прошлом также был депутатом», — отметил Шармазанов.

Касаясь инцидента в Совете старейшин Еревана с участием членов оппозиционной фракции «Еркир цирани» и фракции РПА, Шармазанов подчеркнул, что для правящей партии неприемлемы любые акты насилия, а также действия, которые не вписываются в рамки корректности и этики.

«Мы не можем поощрять такое поведение. В то же время, вопрос находится в ведении правоохранительных органов, и я не хочу его комментировать», — отметил пресс-секретарь РПА.

Как подчеркнул Шармазанов, для него странно слышать заявления представителей оппозиции о сексуальном насилии. «Нельзя пытаться все оправдывать. По крайней мере, здесь все зрелые люди, я смотрел видео, там нет никакого сексуального насилия, это мое личное мнение, я этого не заметил», — сказал он.

Фото — Радио Азатутюн