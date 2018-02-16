«Подстрекательская риторика» и «провокационные действия»: эпитеты, которых удостоилась политика главы Азербайджана

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«Президент Азербайджана демонстрирует неуважение по отношению к странам-сопредседателям»

Последний визит сопредседателей Минской Группы ОБСЕ в регион ознаменовался не только заявлением Алиева о «возвращении» Еревана и Зангезура, но и попыткой обострить ситуацию на границах. 8 февраля АО Республики Арцах сообщила, что днем ранее на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил 20-летний военнослужащий Айк Калантарян.

Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ прибыли из Баку в Ереван. 8 февраля министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы и личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Пресс-служба МИД сообщила, что сопредседатели проинформировали о своих состоявшихся в Баку встречах. «Министр иностранных дел Армении и сопредседатели обсудили вопросы, связанные с принципиальным соглашением, достигнутым в ходе январской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове, касающемся расширения возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ»,- отмечалось в распространенной информации . Эдвард Налбандян обратил внимание сопредседателей на тот факт, что, «в отличие от сопредседателей и Армении, Баку пока не сделал никаких заявлений о соглашении и о том, когда будет готов к его осуществлению». «Странная память у Баку: запутавшись в паутине своих выдуманных фальсификаций, они предают забвению соглашения, достигнутые за месяц до этого и ранее, о которых не раз объявляли сопредседатели, но в то же время с искажающими интерпретациями они вспоминают документы двадцатипятилетней давности, на которые сопредседатели, по известным причинам, даже не ссылаются», — сказал министр иностранных дел Армении.

«Проинформировав сопредседателей Минской группы ОБСЕ о вчерашнем убийстве армянского солдата в результате грубейшего нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны на линии соприкосновения, Эдвард Налбандян подчеркнул, что даже присутствие сопредседателей в регионе не удерживает Баку от свойственных ему провокационных действий. Тем самым Азербайджан демонстрирует свое пренебрежение по отношению к странам-сопредседателям.

Коснувшись заявлений Баку о том, что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, министр иностранных дел Армении отметил, что слова должны быть закреплены действиями: договоренности, достигнутые на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, должны быть выполнены, предложения сопредседателей по урегулированию конфликта должны быть приняты в качестве основы для переговоров, для продвижения вперед на этой основе».

Пока Алиев «бредит о захвате Зангезура или Еревана»

9 февраля сопредседателей и личного представителя действующего председателя ОБСЕ принял президент Серж Саргсян. Сопредседатели представили президенту Саргсяну результаты проведенных в Баку встреч. «Президент, обратив внимание сопредседателей на недавние заявления, звучащие из Баку, отметил, что они являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы на основе предложений сопредседателей Минской группы, а также демонстрируют, как Баку реагирует на постоянные призывы сопредседателей к подготовке обществ к миру»,- отмечалось в пресс-релизе, распространенном пресс-службой президента РА. Участники этой встречи также подчеркнули важность приверженности сторон в переговорном процессе обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Уже 10 февраля посредники были в Арцахе, где провели встречу с президентом Республики Арцах Бако Саакяном. Президент вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.

Проблема Нагорного Карабаха может быть решена лишь в одном случае: если Азербайджан откажется от своих максималистских, нереалистичных ожиданий в плане результатов переговоров, как сообщило агентство «Арменпресс», 12 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым заявил Серж Саргсян. «Пока они от них не откажутся, а будут продолжать бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем лелеять надежд на то, что проблема может быть решена», — заявил президент Армении, добавив, что Армения неоднократно заявляла о готовности интенсифицировать переговоры в рамках предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, снизить напряженность и достичь решения проблемы. «Но, к сожалению, наши слова пока остаются лишь пожеланиями», — добавил он. По сути, этим он ответил на заявление Ильхама Алиева.

«Нагорно-карабахский конфликт является очень серьезным вызовом»

На прошлой неделе тему Карабахского урегулирования затронула также Bерховный комиссар Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини. В Брюсселе после переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым она констатировала: Нагорно-Карабахский конфликт является очень серьезным вызовом. По ее словам, возобновление переговоров в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве очень значимый прогресс. «Мы бы хотели, чтобы стороны выполнили соглашения о снижении напряженности на линии соприкосновения и ускорении переговоров. Статус-кво, на наш взгляд, неустойчив. Военного пути решения конфликта нет. Конфликт должен быть урегулирован политическим путем в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает посреднические усилия и предложения МГ ОБСЕ», — сказала Могерини.

Этим, высокопоставленный представитель Евросоюза подчеркнула, что в Карабахском урегулировании стороны останутся приверженными достигнутым договоренностям и активизируют переговорный процесс.

А Макрон посетит Арцах, когда будет урегулирован конфликт

Страна-сопредседатель Минской Группы ОБСЕ – Франция на уровне президента страны затронула карабахскую тематику ранее – в конце января. Президент Франции был почетным гостем на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции.

Сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян в своих выступлениях обратили внимание Макрона на ситуацию в Турции, а также конфликт вокруг Нагорного Карабаха, призвав президента Франции осудить президента Турции Реджепа Эрдогана за его политику по отношению к меньшинствам. Представители организации также пригласили Макрона посетить Карабах. Эммануэль Макрон в своем ответе коснулся этих вопросов и, прежде всего, отметил, что должен отклонить приглашение, поскольку посещением Карабаха Франция потеряет свой нейтралитет. «Я считаю, что ваша борьба важна, но Франция должна выполнять свою роль в Минской группе по нахождению мирного урегулирования конфликта посредством переговоров с обеими сторонами, что считаю возможным. Я приеду в Карабах тогда, когда конфликт будет урегулирован», — заявил президент Франции.

Другая страна, являющаяся сопредседателем Минской Группы – Россия на уровне посла в РА констатировала: Москва действует совместно с другими странами-сопредседателями. В беседе с Tert.am Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин заявил: Россия вместе с США и Францией делает все, чтобы создать условия для урегулирования конфликта, но окончательное решение – в руках Еревана и Баку. «Мы все прекрасно знаем, что Нагорно-Карабахское урегулирование находится в сфере ответственности Минской группы ОБСЕ, в рамках которой через институт сопредседателей (Россия, Франция и США) осуществляется непосредственное сопровождение проблематики НКУ, то есть сопредседатели осуществляют лишь посреднические действия. А это значит, что ни у России, ни у Франции, ни у США не может быть конкретного «рецепта» по решению карабахского вопроса», — подчеркнул он.

Сопредседатели одернули Алиева

11 февраля сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением для прессы по итогам встреч с президентами Азербайджана и Армении в ходе визита в регион. Сопредседатели подчеркнули важность добросовестного выполнения всех обязательств, взятых сторонами в ходе состоявшегося в октябре 2017 года в Женеве саммита и предыдущих саммитов, в частности в Вене и Санкт-Петербурге. Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних человеческих потерь на линии соприкосновения, призвали стороны предпринять дополнительные шаги для снижения уровня напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня. Посредники также призвали стороны «воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий». Сопредседатели вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта – на основе основополагающих принципов Хельсинкского акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение народов.

По сути, сопредседатели, не конкретизируя, своим заявлением о необходимости «воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий» одернули Алиева из-за его слов по «возвращению» Еревана и Зангезура, а также из-за убийства армянского солдата.

Что выиграл от этого уже начавший предвыборную гонку Алиев, с точки зрения его логики трудно сказать. Но одно ясно: его вклад в срыв переговорного процесса действительно трудно переоценить.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

14.02.2018г